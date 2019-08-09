صور.. 10 أماكن يمكنك الاستمتاع بها فى عيد الأضحى بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك ، تتجه الانظار الى محافظة الاسكندرية ، لقضاء أجازة العيد بها ، خاصة و أنها العاصمة الثانية لمصر و بها كافة المقومات السياحية ، ومنها السياحة الشاطئية و الحدائق والمناطق الأثرية.

وهناك 10 أماكن يمكن أن تستمتع بها فى عيد الاضحى بالاسكندرية

السياحة الشاطئية و تتضمن نحو 59 شاطئ بجميع أنحاء الاسكندرية من شاطئ أبو قير فى أقصى الشرق و حتى شاطئ ابو تلات فى أقصى غرب الاسكندرية ، و منهم 10 شواطئ مجانية و 18 مميزة و 3 سياحية و تتراوح أسعار الدخول من 7 الى 17 جنيها.

قلعة قايتباى و تعد من أهم المناطق الاثرية بالاسكندرية ، و تتميز بقضاء يوم سعيد متكامل ، حيث يمكن الدخول الى داخل القلعة و الاستمتاع بالمنطقة الاثرية ، أو التنزه فى ساحة القعلة و ركوب الخيل و الدراجات ، أو التنزة داخل متحف الاحياء المائية المتواجد فى ساحة القلعة و يحتوى على مجموعة نادرة من الاسماك.

مرسى المراكب و اليخوت ، و هى منطقة تقع بمنطقة بحرى بجوار قلعة قايتباى ، و تستطيع أن تستمتع بنزهه بحرية رائعة داخل قاب صغير أو لانش كبير وفق عدد الافراد و تعتبر من أشهر اماكن التنزه بالاسكندرية.

حدائق المنتزة ، و هى الحدائق الملكية الشهيرة و تمتد على مساحة أكثر من 300 فدان و تحتوى على مجموعة من الاشجار و النباتات النادرة ، يتوسطها قصر المنتزة الشهير ، كما أن بها مجموعة الشواطئ الخاصة أشهرها شاطئ عايدة.

منطقة المعمورة ، و تقع الى جوار حدائق المنتزة ، و تتميز بمجموعة من الشواطئ الخاصة الرائعة ، كما تتميز بمنطقة ملاهى شهيرة بها جميع الالعاب المثيرة و التى تجذب الشباب و الاطفال خلال أيام العيد للاحتفال.

حديقة حيوان الاسكندرية ، تقع بمنطقة الحضرة و هى ثانى أكبر حديقة حيوان فى مصر بعد حديقة حيوان الجيزة ، و تقع على مساحة 24 فدانا بمنطقة النزهه بالاسكندرية ، و تقع بجوار حدائق أنطودنيادس الشهيرة و بها برج عال لمشاهدة الحديقة من أعلى و متحف للتاريخ الطبيعى.

حديقة أنطونيادس و تقع الى جوار حديقة الحيوان بالنزهه ، و توجد بالحديقة مجموعة نادرة من النباتات و الاشجار و التماثيل الرخامية الكاملة الحجم ، و التى قام البارون " أنطونيادس " بجمعها ، و أشهرها تمثال فينوس إله الجمال ، و تمثال ل " فاسكو دى غاما " و " كريستوفر كولومبس " و " ماجلان " أما القصر فقد شهد إستضافة عدد من ملوك العالم و أقامت به إبنة الملك فؤاد الاول و زوجها محمد رضا بهلوان فى الشهور الاولى من الزواج

مسجد المرسى أبو العباس ، و أحد أقدم وأشهر المساجد التى بنيت فى الإسكندرية، حيث يشتهر بقبابه المميزة الشكل، وهو من أهم ما يميز منطقة بحرى، حيث يعد من أهم المقاصد السياحة الدينية الاسلامية ، و عقب صلاة العيد تمتلاء ساحة المسجد بالاجواء الاحتفالية و الزائرين من مريدو الشيخ المرسى أبو العباس ، كما يعد المسجد هو المكان الرئيسى لاقامة الاحتفالات الدينية الرسمية بحضور قيادات وزارة الاوقاف و القيادات التنفيذية بالمحافظة

حديقة الشلالات ، و تقع وسط الاسكندرية و تعد أحد أهم الحدائق التراثية بالاسكندرية ، و يوجد بخا جزء من سور الاسكندرية القديم ، و قد قامت الدولة بتطويرها مؤخرا و تحتوى بداخلها على بحيرة صناعية و كازينو.

الحدائق العامة ، و هى الحدائق التى قامت محافظة الاسكندرية لتطويرها مؤخرا ، و أهمها حديقة سعد زغلول بمحطة الرمل و التى تم تطويرها مؤخرا ستعدادا لاستقبال الزائرين فى العيد ، و حديقة نوبار باشا و حديقة بيرم التونسى و حديقة القائد إبراهيم



المرسى ابو العباس (1)



تطوير حديقة حيوان الاسكندرية (1)



تطوير حديقة حيوان الإسكندرية (8)



حدائق انطونيادس (12)



حدائق انطونيادس (13)



حدائق انطونيادس (18)



شواطئ الاسكندرية (1)



شواطئ الاسكندرية (2)



شواطئ الاسكندرية (3)



قلعة قايتباى (10)