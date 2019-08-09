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صور.. الحفل الختامى للمهرجان الأول للألعاب المائية بالإسكندرية

الجمعة، 09 أغسطس 2019 12:00 ص
صور.. الحفل الختامى للمهرجان الأول للألعاب المائية بالإسكندرية البالية المائى
الاسكندرية جاكلين منير

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شهدت الإسكندرية مساء اليوم الحفل الختامى المهرجان الأول للألعاب المائية "التحدى والمغامرة" بمنطقة الغوص والإنقاذ، والذى أقيم من الثلاثاء 6 أغسطس لليوم الخميس 8 أغسطس ويهدف إلى تحفيز المواطنين على ممارسة الرياضة بكافة صورها وإبراز أهميتها فى حياة الفرد.

وينظم المهرجان وزارة الشباب والرياضة متمثلة فى الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، بمشاركة 450 شاب وفتاة بواقع 100 مشارك كل يوم من نادى الكشافة البحرية والاندية والمدارس، وتضمن الحفل كلمات فقرات فنية للشباب من فرق طلائع الفن التعبيرى.

من جهه أخرى أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندريه برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة عن استعدادات مراكز الشباب لاستقبال الزائرين من الأعضاء وأهالى المنطقة بالمجان اثناء أيام العيد المبارك، حيث تألقت المراكز فى ابهى صوره بالجداريات الرائعة وكامل الاستعدادات و توفير ساحات لألعاب للاطفال والشباب.

 

مهرجان الالعاب المائية (1)

مهرجان الالعاب المائية (1)

 

مهرجان الالعاب المائية (2)
مهرجان الالعاب المائية (2)

 

مهرجان الالعاب المائية (3)
مهرجان الالعاب المائية (3)

 


اخبار الاسكندرية

الشباب و الرياضة

الالعاب المائية

الغوص والانقاذ

مهرجان

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