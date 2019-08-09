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صور.. أزمة مرورية بمدينة بلبيس والأهالى يطالبون برقابة على التوك توك

الجمعة، 09 أغسطس 2019 03:46 م
صور.. أزمة مرورية بمدينة بلبيس والأهالى يطالبون برقابة على التوك توك
الشرقية- فتحية الديب

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أعرب عدد من المواطنين بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، عن استيائهم الشديد من الزحام المروري، بمنطقة هاويس بلبيس.

وقال أيمن سالم، من أبناء مدينة بلبيس، لـ"اليوم السابع" إن منطقة الهاويس يوميا تشهد تكدسا مروريا وزحاما.

وناشد عدد من أبناء مدينة بلبيس، منهم محمد فتحى الهلوتي، مجلس مدينة بلبيس بالتنسيق مع وحدة مرور بلبيس، بوضع تعريفة ثابتة للتوك توك، مثل باقى مراكز المحافظة التى لا يتعدى أجرة التوك توك فيها داخل المدينة 5 جنيهات، باستثناء مدينة بلبيس يتعدى الـ 10 جنيهات داخل المدينة، فضلا عن أن بعض السائقين غرباء عن المدينة ويفضلون العمل بها بسبب رفع الأجرة، موضحا أنه سوف يتقدم بمذكرة لرئيس مدينة بلبيس والمرور، لتفعيل دور الرقابة المرورية على التوك توك بالمدينة.

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الشرقية

مرور بلبيس

ازمة مرورية

التوك توك

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