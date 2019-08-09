تعرف على أهداف مراكز الخدمات التموينية للمواطنين بمدن الأقصر × 10 معلومات

وفيما يلي يرصد "اليوم السابع" في معلومات للقراء تفاصيل وأهمية مركز خدمة المواطنين بمدينة أرمنت:

1. مركز خدمة المواطنين بأرمنت هو مركز متطور لتقديم الخدمات التموينية

2. المركز الجديد يساهم فى تقديم أفضل الخدمات لمستحقى الدعم إلكترونياً

3. المركز يأتى ضمن أملاك مديرية التموين ويعتمد نظام الشباك الواحد وبه شباك خاص بذوى الأحتياجات الخاصة وكبار السن

4. مركز خدمة المواطنين بأرمنت يهدف لإبعاد الخدمات المقدمة للمواطن عن أصحاب الأنشطة الأخرى كأصحاب المخابز أو ما شابه

5. المركز معنى بكل ما يخص البطاقات التموينية للمواطنين من إصدار بطاقات جديدة وبطاقات فصل إجتماعى وتعديل البيانات وأستخراج بدل فاقد وتالف ونقل بطاقة من محافظة إلى أخرى وأضافة رقم الهاتف المحمول لبطاقة التموين وتسليم وتفعيل البطاقة

6. يهدف المركز لتطوير الأداء فى الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين مستحقى الدعم ووصولا إلى جودة أداء الخدمة التموينية

7. المركز الثاني الذي سيفتتح بالأقصر هو مركز خدمة المواطنين بمدينة إسنا

8. تم إفتتاح تلك المراكز كمرحلة أولى لخدمة المواطنين في المجالات التموينية إلكترونياً

9. خلال الشهر الجارى سيتم تشغيل عدة مكاتب بالمرحلة الثانية فى الأقصر فى شرق السكة ونجع الخطباء والعديسات والبعيرات

10. تعتبر محافظة الأقصر هى ثانى محافظة لتطبيق هذه المنظومة الجديدة لمراكز الخدمات الإلكترونية