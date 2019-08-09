تراجع أسعار الفراخ البيضاء بأسواق أسيوط مع اقتراب عيد الأضحى

أسيوط - هيثم البدري

تراجعت أسعار الفراخ البيضاء والطيور البلدية بمختلف أنواعها، بأسواق محافظة أسيوط، وأسواق المراكز المختلفة بالمحافظة، وذلك مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وقل الطلب على لحوم الفراخ البيضاء والبلدية، وزاد العرض بالأسواق لجميع أنواع الفراخ، يأتى ذلك فى الوقت الذى ارتفاع درجات الحرارة، وخوف أصحاب المزارع ومربى الطيور البيضاء والبلدية من نفوقها، فزاد عرضها بكميات كبيرة.

يقول أشرف حفناوي صاحب محل لبيع الطيور البلدية والبيضاء: كل عام في مثل هذه الأيام يقل الطلب من الزبائن على شراء لحوم الفراخ البيضاء والكبد والقوانص والمجمدات، بسبب اقتراب عيد الأضحي المبارك، حيث تزيد اللحوم الحمراء فى المنازل، ويكون هناك نصيب للمضحي من هذه اللحوم، مما يجعله يعزف عن شراء لحوم أخرى بلدية أو بيضاء، حيث تسببت أيام الأعياد في وصول سعر كيلو لحوم الفراخ البيضاء إلى 27 جنيها، بعد وصولها 35 جنيها، وتراجع سعر كيلو الفراخ البلدية من 40 جنيها إلى 45 جنيها.

بدوره، قال يحي عامر صاحب محل لبيع الطيور البلدية، إن موسم عيد الأضحي يقل فيه الطلب بشكل كبير علي شراء الطيور بكافة أصنافها وأشكالها، لأن عيد الأضحى كما يطلقون عليه فهو عيد "لحمة"، فلا مجال للفراخ البيضاء والبلدية، ومعظم الأكلات تعتمد على اللحوم والطبخ، ومن أكثر المواسم الذى تتراجع فيه الأسعار هو عيد الأضحى المبارك، وهذا التراجع يصب فى مصلحة المواطن.