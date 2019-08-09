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تحرير 32 محضرا لمنشآت غذائية وإغلاق 4 أخرى لعملها بدون ترخيص ببنى سويف

الجمعة، 09 أغسطس 2019 05:00 ص
تحرير 32 محضرا لمنشآت غذائية وإغلاق 4 أخرى لعملها بدون ترخيص ببنى سويف جانب من الحملة
بنى سويف أيمن لطفى

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ضبطت حملات من مديرية الصحة ببنى سويف كميات من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمى وأعدمتها، كما حررت 32 محضر مخالفات لمنشآت، بمركزين إداريين بالمحافظة، وذلك تنفيذا لتعليمات المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف وبإشراف من الدكتور أحمد بغدادى القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة، لضبط الأسواق قبل عيد الأضحى المبارك.

وشنت مكاتب مراقبة الأغذية بمركزى الواسطى وناصر، التابعة لإدارة الشئون الوقائية بالمديرية حملات،  تابعت خلالها 47 منشأة ، مساء أمس الخميس وتمكنت من ضبط 100 كيلو جرام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وأعدمتها بالإضافة إلى تحرير 32 محضرا تنوعت ما بين، عاملين غير حاصلين على شهادات صحية، وعدم الالتزام  بالاشتراطات الصحية وعدم استيفاءها، فضلا عن مخاطبة الوحدة المحلية لاغلاق مطعم كشرى بإحدى قرى  مركز ناصر، لعمله بدون ترخيص، علاوة على التوصية بغلق ثلاث منشآت إداريا، بمركز الواسطى شمال المحافظة لعملها بدون ترخيص.

 


صحه بنى سويف

اغلاق المنشات

مراقبه الاغذيه

الاشتراطات الصحيه

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