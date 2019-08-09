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تحرير 21 مخالفة فى حملة لـ"حماية المستهلك" بمدينة بنى سويف

الجمعة، 09 أغسطس 2019 02:10 م
تحرير 21 مخالفة فى حملة لـ"حماية المستهلك" بمدينة بنى سويف المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف
بنى سويف - أيمن لطفى

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استعرض المستشار هانى عبد الجابر، محافظ بنى سويف، تقرير لجنة حماية المستهلك، والتى تختص بتحقيق الانضباط فى السوق ومنع التلاعب والغش التجارى.

وأشار بيان صحفى اليوم الجمعة إلى أن التقرير الذى عرضه السكرتير العام المساعد، اليوم الجمعة، تضمن قيام لجنة حماية المستهلك بحملة تموينية على مدينة بنى سويف تمكنت خلالها من تحرير 21 مخالفة متنوعة، شملت 7 مخالفات لعدم وجود شهادة صحية، و9 مخالفات لعدم الإعلان عن الأسعار، و5 مخالفات ذبح لحوم خارج المجزر الحكومى.

يذكر أن محافظ بنى سويف، أصدر فى وقت سابق قراراً بتشكيل لجنة حماية المستهلك والتى تضم مسؤولى الرقابة التموينية، حماية المستهلك، مباحث التموين، الصحة، والطب البيطرى وبإشراف وتنسيق مع إدارات التفتيش والمتابعة بديوان المحافظة، بهدف توحيد كافة الجهود الرقابية من خلال خطة موحدة وبرنامج زمنى يشمل كافة الأسواق والمحال التجارية بالمدن والقرى، حيث يتم إعداد تقرير أعمال بصفة مستمرة وعرضه على السيد المحافظ، نظراً لما لملف التموين من أولوية فى أجندة العمل التنفيذى بالمحافظة.

 

 


لجنه حمايه المستهلك

ذبح خارج المجزر

مدينه بنى سويف

مخالفات تموينية

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