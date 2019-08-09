سوبر كورة
Ads
الجمعة، 09 أغسطس 2019 08:04 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

أولياء أمور بالشرقية يطالبون المحافظ بفتح فصول المدارس التجريبية

الجمعة، 09 أغسطس 2019 07:00 ص
أولياء أمور بالشرقية يطالبون المحافظ بفتح فصول المدارس التجريبية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - حمدى عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعرب المئات من أولياء أمور طلاب رياض الأطفال بمحافظة الشرقية عن استيائهم الشديد جراء رفض مدارى للتجريبيات المئات من أبنائهم بحجة السن.
 

وتمنى أولياء الأمور أن يصل صوتهم لوزير التعليم والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وأن يجدوا حلا لأبنائهم الذين تم رفضهم من رياض الأطفال رغم ان سنهم تخطى الخمس سنوات ونصف.

وقال محمد إبراهيم  أحد أولياء الأمور أن وزارة التربية والتعليم وضعت الأهالى فى مأزق كبير خاصة وإننا نحب أن يلتحق ابنائنا بالمدارس التجريبية.

وتقدمت مثل مئات الاهالى بملف نجلى "آدم" بعد ما لفيت على الأحوال المدنية والتأمين الصحى وخلافه وتقدمت به إلى مدرسة عمر الفاروق بمدينة الزقازيق  بعد إعلان كشوف المقبولين تفاجئت برفض أكثر 500 طفل قدموا أوراقهم لروضة مدرسة عمر الفاروق التجريبية للغات ولم يتم قبولهم بالمدرسة نظراً للسن حيث تم قبول من عمرهم 5 سنوات و8 أشهر ويوم ومن هم أقل من هذا السن لم يتم قبولهم.

وأضاف محمد محمود على أحد أولياء الأمور ان الأطفال الذين تم رفضهم ونجلى منهم لم يستطيعوا التقدم العام المقبل لتخطيهم عمر 6 سنوات، وهو ما يؤرق أكثر من 500 أسرة وسن ابنى 5 سنوات و7 أشهر ولن يستطيع التقديم العام المقبل.

وطالب الجميع وزارة التعليم  والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن يوجدوا حلول فورية لأطفالنا الأسر وفتح فصول خارجية لاستيعاب هذا العدد كما كان متبعا فى السنوات السابقة رأفة بحالنا.

 

 

 


الشرقيه

محافظة الشرقيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر

الازهر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد: الطقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: الطقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

مفاجأة.. أجزاء جديدة لسلسلة أفلام Planet of the Apes قيد التنفيذ

مفاجأة.. أجزاء جديدة لسلسلة أفلام Planet of the Apes قيد التنفيذ

التعليم العالى تعلن مد تنسيق الشهادات العربية حتى 18 أغسطس

التعليم العالى تعلن مد تنسيق الشهادات العربية حتى 18 أغسطس

موسم رابع لمسلسل Atlanta بعد انتشار شائعات عدم تجديده على Fx

موسم رابع لمسلسل Atlanta بعد انتشار شائعات عدم تجديده على Fx

النقل: قبول 100 طالب بمعهد تكنولوجيا السكة الحديد خلال أول عام دراسى

النقل: قبول 100 طالب بمعهد تكنولوجيا السكة الحديد خلال أول عام دراسى

يوم التروية.. حجاج بيت الله الحرام ينطلقون إلى منى

يوم التروية.. حجاج بيت الله الحرام ينطلقون إلى منى

صور.. الإشغال السياحى بالغردقة يتخطى 90% مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك

صور.. الإشغال السياحى بالغردقة يتخطى 90% مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك

طوارئ بالمستشفيات وغرفة عمليات للصحة لتأمين احتفالات عيد الأضحى

طوارئ بالمستشفيات وغرفة عمليات للصحة لتأمين احتفالات عيد الأضحى

8 معلومات عن أول "موبايل أبليكيشن" مجانى لخدمة الحجاج المصريين صحيًا

8 معلومات عن أول "موبايل أبليكيشن" مجانى لخدمة الحجاج المصريين صحيًا

جريمة تاريخية للإخوان.. القصة الكاملة لتورط الجماعة فى اغتيال أحمد ماهر

جريمة تاريخية للإخوان.. القصة الكاملة لتورط الجماعة فى اغتيال أحمد ماهر

شاهد.. الداخلية السعودية تنشر فيديو لمرافقة قوات أمن الطرق ضيوف الرحمن

شاهد.. الداخلية السعودية تنشر فيديو لمرافقة قوات أمن الطرق ضيوف الرحمن

نهاية "ولاد رزق 2" تفتح الاحتمالات لتقديم جزء ثالث.. وآسر ياسين كلمة السر

نهاية "ولاد رزق 2" تفتح الاحتمالات لتقديم جزء ثالث.. وآسر ياسين كلمة السر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة