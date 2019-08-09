أولياء أمور بالشرقية يطالبون المحافظ بفتح فصول المدارس التجريبية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أعرب المئات من أولياء أمور طلاب رياض الأطفال بمحافظة الشرقية عن استيائهم الشديد جراء رفض مدارى للتجريبيات المئات من أبنائهم بحجة السن.

وتمنى أولياء الأمور أن يصل صوتهم لوزير التعليم والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وأن يجدوا حلا لأبنائهم الذين تم رفضهم من رياض الأطفال رغم ان سنهم تخطى الخمس سنوات ونصف.

وقال محمد إبراهيم أحد أولياء الأمور أن وزارة التربية والتعليم وضعت الأهالى فى مأزق كبير خاصة وإننا نحب أن يلتحق ابنائنا بالمدارس التجريبية.

وتقدمت مثل مئات الاهالى بملف نجلى "آدم" بعد ما لفيت على الأحوال المدنية والتأمين الصحى وخلافه وتقدمت به إلى مدرسة عمر الفاروق بمدينة الزقازيق بعد إعلان كشوف المقبولين تفاجئت برفض أكثر 500 طفل قدموا أوراقهم لروضة مدرسة عمر الفاروق التجريبية للغات ولم يتم قبولهم بالمدرسة نظراً للسن حيث تم قبول من عمرهم 5 سنوات و8 أشهر ويوم ومن هم أقل من هذا السن لم يتم قبولهم.

وأضاف محمد محمود على أحد أولياء الأمور ان الأطفال الذين تم رفضهم ونجلى منهم لم يستطيعوا التقدم العام المقبل لتخطيهم عمر 6 سنوات، وهو ما يؤرق أكثر من 500 أسرة وسن ابنى 5 سنوات و7 أشهر ولن يستطيع التقديم العام المقبل.

وطالب الجميع وزارة التعليم والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن يوجدوا حلول فورية لأطفالنا الأسر وفتح فصول خارجية لاستيعاب هذا العدد كما كان متبعا فى السنوات السابقة رأفة بحالنا.