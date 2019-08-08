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40 مرشحا للانتخابات الرئاسية التونسية مع نهاية اليوم السادس لفتح باب الترشح

الخميس، 08 أغسطس 2019 12:00 ص
40 مرشحا للانتخابات الرئاسية التونسية مع نهاية اليوم السادس لفتح باب الترشح الرئيس التونسى المؤقت
أ ش أ

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 بلغ عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية التونسية المبكرة الذين أودعوا ملفاتهم لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مع نهاية اليوم السادس لتقديم الترشح، 40 مترشحا.
 
وأودع 11 مترشحا امس الأربعاء ملفات ترشحهم لدى الهيئة، وهم كل من: محمد المنصف المرزوقي وحمة الهمامي وعبدالكريم الزبيدي ومحمد الصغير النوري وحبيب الهدروق وأحمد بالنفيسة وسامي شعبان وبدر الدين البريني وفتحي السردوك ومحرز الزغلامي الشيخاوي ورقية الزديري الحافي.
 
يذكر أن هيئة الانتخابات كانت تلقت خلال الأيام الخمسة الأولى من فتح باب الترشحات 29 طلب ترشح لخوض غمار الانتخابات الرئاسية التي ستجري يوم 15 سبتمبر المقبل.
 
وحددت فترة قبول الترشح للانتخابات الرئاسية بين 2 و9 أغسطس الجاري من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة السادسة مساء.

تونس

الانتخابات الرئاسية

محمد المنصف المرزوقي

هيئة الانتخابات

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