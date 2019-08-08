3 ملايين جنيه صكوك أضاحى بالقليوبية

القليوبية – فريق المحافظات

أعلنت مديرية أوقاف القليوبية أن الحصيلة النهائية لصكوك الأضاحى لهذا العام بلغت نحو 3 ملايين جنيه، فى إطار مشروع وزارة الأوقاف، وتنفيذًا للخطة التى وضعتها المديرية على مدار الأيام القليلة الماضية بقيادة الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل الوزارة، والذى أكد أن المديرية حققت رقما غير مسبوق فى جمع صكوك الأضحية .

ووجه وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، فى تصريح صحفى اليوم الخميس، الشكر لأهالى القليوبية على ثقتهم فى وزارة الأوقاف متمثلة فى مديرية الأوقاف بالمحافظة.

وأوضح الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل الوزارة، أن ما حدث فى تجميع هذا الكم من الصكوك هذا العام هو نتاج الشفافية فى توزيع اللحوم على المناطق الأكثر احتياجا وجهود العلماء بالمديرية فى توصيلها لمستحقيها دون أى مجاملة .