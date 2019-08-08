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200 كاميرا رقمية عالية الدقة لتغطية الشوارع العرضية فى مشعر منى بالكامل

الخميس، 08 أغسطس 2019 06:15 م
200 كاميرا رقمية عالية الدقة لتغطية الشوارع العرضية فى مشعر منى بالكامل مشعر منى
وكالات أنباء

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أضاف مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج 200 كاميرا عالية الدقة لتنضم للكاميرات السابقة 5909 كاميرات ليصبح مجموعها 6109 كاميرات رقمية.


وفي جولة لوكالة الأنباء السعودية أوضح مساعد مدير مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج العميد عبدالرحمن بن سعد التركي أن ما تم إضافته سيقوم بتغطية الشوارع العرضية في مشعر منى بالكامل، مشيراً إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين لم تألُ جهداً في تقديم ما يخدم الصالح العام من ناحية التدريب وكفاءة العاملين من الضباط والأفراد وتوفير التجهيزات.


وأبان العميد التركي أن المركز قيادة من قيادات قوات أمن الحج، يحوي أحدث التقنيات المتطورة، المنسجمة مع تطبيقات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويديره كوادر بشرية مؤهلة، دورهم متابعة تنفيذ الخطط (الأمنية والخدمية والإنسانية)، الضامنة لأداء حج مُيسر آمن.


وأشار إلى أن المركز يضطلع بمسؤوليات متعددة ومنها توفير قاعدة من خطط الحج المختلفة وما يصاحبها من المعلومات والبيانات والاحصائيات والخرائط ، ومتابعة تنفيذ خطط القيادات، ورصد ومتابعة وتوثيق الحالات الأمنية والخدمية، والتوجيه بشأنها فوراً ، إضافة إلى تنسيق كافة الجهود المبذولة (الأمنية، الخدمية، الإنسانية) وتحقيق عنصري الانسجام والتناغم بينها ، ومباشرة إدارة حدوث أي أزمة أو طارئ يطرأ وتوجيه القيادات الميدانية لتنفيذ خطط الطوارئ المعتمدة ، والتنبؤ بأي موقف أو حالة أمنية، ووضع السيناريو المناسب لمعالجة الموقف والاستفادة من التقنيات.


مشعر منى

السعودية

الحج

موسم الحج

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