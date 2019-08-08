2.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبى فى أسبوع

وكالات

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 2.9 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 588 مبايعة بقيمة 1.25 مليار درهم منها 72 مبايعة للأراضي بقيمة 450 مليون درهم و 516 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 800 مليون درهم ، حسبما نشرت وكالة وام الاماراتية للانباء .

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 90 مليون درهم في منطقة البرشاء الأولى تلتها مبايعة بقيمة 56 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى تلتها مبايعة بقيمة 37 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 10 مبايعات بقيمة 18 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 14 مليون درهم وثالثة في اليفرة 2 بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 7 ملايين درهم.

و فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 29 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة جزيرة 2.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 72 مبايعة بقيمة 179 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 46 مبايعة بقيمة 64 مليون درهم وثالثة في الحبية الرابعة بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 19 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.65 مليار درهم منها 97 رهن أراض بقيمة 1.4 مليار درهم و 345 رهن فلل وشقق بقيمة 250 مليون درهم و كان أهمها بمنطقة الصفوح الثانية بقيمة 275 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء الأولى بقيمة 225 مليون درهم.