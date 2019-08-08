13.7 ألف برج لتغطية اتصال الجيل الخامس فى مكة والمدينة والمشاعر المقدسة

كتب وكالات

فعّلت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعوديةن فى موسم حج هذا العام خدمة الجيل الخامس فى الحرم المكى والحرم المدنى والمشاعر المقدسة، لتقديم خدمات نوعية لضيوف الرحمن، وأطلقت الوزارة المرحلة الثانية من مبادرة «حج ذكى» التى تقدم عدداً من التطبيقات والمنصات والخدمات الرقمية والتوعوية، حيث ضمت المبادرة هذا العام منصة تدريب تطوعية لتدريب العاملين فى خدمة الحجاج، ومنصة واقع افتراضى لتدريب حجاج الخارج على أداء المناسك، إضافة إلى منصة لتطبيقات الهواتف الذكية تسهل على حجاج بيت الله الاستفادة من عدد من التطبيقات خلال رحلتهم الإيمانية، وذلك فى من منطلق رفع كفاءة خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات فى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بحسب صحيفة "عكاظ".

كما أوضحت الهيئة العامة للإحصاء ضمن سجل إحصاءات موسم حج 1440، البيانات المتعلقة بخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات التى تقدمها المملكة العربية السعودية لضيوف الرحمن، حيث بلغ إجمالى عدد الموظفين الذين يقدمون خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات للحجاج أثناء موسم الحج هذا العام 7098 موظفاً يعملون على مدار الساعة لتوفير خدمات اتصالات متطورة وكافية، حيث تشرف هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على جميع الخدمات المُقدَّمة لضيوف الرحمن بالتنسيق مع مقدمى خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات المرخص لهم.

وقد بلغ عدد فروع مكاتب الاتصالات فى مكة المكرمة فى موسم حج هذا العام 68 مكتباً، فى حين بلغ إجمالى عدد أبراج الجوال فى المسجد الحرام، ومكة المكرمة، ومنى، ومزدلفة، وعرفات، والمدنية المنورة 13.776 برجاً لضمان تغطية الاتصال عبر الجوال، وتوسيع تغطية البيانات، إضافة إلى تغطية جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية والطرق والمواقيت بكامل خدمات الاتصالات والإنترنت؛ وذلك لخدمة ضيوف الرحمن أينما كانوا، وقد بلغت نسبة الزيادة السنوية فى أعداد أبراج الجيل الرابع فى المسجد الحرام 10% وفى مكة المكرمة 10% وفى المشاعر المقدسة 11% وفى الحرم النبوى 9% وفى المدينة المنورة 4%، كما عملت الجهات المعنيَّة على تقديم خدمات الإنترنت اللاسلكية عن طريق تقنية الواى فاي، حيث تجاوز عدد نقاط الوصول هذا العام 5400 نقطة وصول.

وعلى مستوى الخدمات المقدمة، يقوم فرع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمنطقة مكة المكرمة بالتحقُّق الدورى من مؤشرات الصوت والإنترنت والتأكُّد من فاعليتها، ومسح النطاق الترددى لشبكات الهاتف المتنقل فى منطقة الحرمين الشريفين، ومسح الطرقات السريعة الواصلة بين مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة؛ للتأكد من جودة خدمات الهاتف المتنقل، ومعالجة أية تداخلات ضارة تؤثر على أداء الشبكة، والسماح باستخدام ترددات لكل مشغل من مقدمى خدمات الاتصالات المتنقلة بصفة مؤقتة؛ لزيادة سعات الشبكة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن فى مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

وتوجد شركات الاتصالات المعتمَدَة فى المملكة العربية السعودية فى أكثر من 68 نقطة بيع فى نطاق المشاعر المقدمة لتوفير شرائح الاتصال، وشرائح البيانات، وبطاقات شحن الرصيد، إضافةً إلى توفير مراكز الدعم التقنى بمختلف اللغات لخدمة ضيوف الرحمن.