10 معلومات عن مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية.. صور

الإسماعيلية - جمال حراجى

تستضيف الإسماعيلية فى الفترة من 1 سبتمبر المقبل حتى 8 سبتمبر الدورة الـ20 لمهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية، بمشاركة 20 دولة عربية وأجنبية ومصرية تمثلهم 30 فرقة، تقدم فنونها المختلفة على مسارح الإسماعيلية وشوارعها لمدة 7 ليالٍ متواصلة.

ويقدم "اليوم السابع" 10 معلومات مهمة عن مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية..

1- بدأ دورته الأولى عام 1985 فى عهد الدكتورعبد المنعم عمارة، محافظ الإسماعيلية وقتها، قبل تولية منصب وزير الشباب والرياضة فيما بعد.

2- تولى إدارة الدورة الأولى للمهرجان وإخراجها الفنان محمد خليل أحد نجوم فرقة رضا للفنون الشعبية ومدربها، ليقوم بإخراج حفلى افتتاح وختام المهرجان الوليد فى أولى دوراته على أرض الإسماعيلية.

3- استمر المهرجان لمدة خمس سنوات متصلة منذ عام 1985 حتى عام 1990

4- توقف المهرجان لمدة 5 سنوات منذ عام 1990 حتى عام 1994

5- عاد المهرجان مرة أخرى فى دورته السادسة عام 1995، واستمر بالفعل حتى الدورة الثالثة عشر عام 2002.

6- أصدر رئيس الوزراء قرارا بأن يكون المهرجان دورة واحدة كل عامين وتمت 3 دورات من الدورة الـ14 حتى الدورة الـ16 والتى كانت عام 2010

7- شارك فى الدورة الـ16، 15 دولة أجنبية وعربية، بينها أربع دول عربية هى فلسطين وسوريا والأردن، إضافة إلى مصر التى شاركت بـ6 فرق وأقيمت العروض على 11 مسرح داخل الإسماعيلية وخارجها وشارك فيها ما يقرب من ألف فنان يمثلون جميع الدول المشاركة العربية

8- توقف المهرجان للمرة الثالثة بعد اندلاع ثورة 25 يناير 2011 حتى عام 2016

9- قرر اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية عقب تولية منصب المحافظ عودة مهرجان الفنون الشعبية مرة أخرى فى دورتة السابعة عشر فى الفترة من 4 سبتمبر حتى 9 سبتمبر 2016، بمشاركة 17 فرقة ن منها 9 فرق دولية.

10- وأقيمت الدورة الثامنة عشر فى أغسطس 2017 بمشاركة 23 دولة عربية وأجنبية ثم الدورة التاسعة عشر فى أغسطس 2018 فى عهد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية السابق.



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