سوبر كورة
Ads
الخميس، 08 أغسطس 2019 08:58 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

ياسر الحفناوى يتسلم مهام منصبه الجديد سكرتيراً عاماً مساعداً لكفر الشيخ

الخميس، 08 أغسطس 2019 07:51 م
ياسر الحفناوى يتسلم مهام منصبه الجديد سكرتيراً عاماً مساعداً لكفر الشيخ اللواء ياسر الحفناوى السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ
كتب فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفرالشيخ، إن اللواء ياسر الحفناوى تسلم مهام منصبه الجديد، سكرتيراً عاماً مساعداً لمحافظة كفرالشيخ اليوم الخميس، خلفاً للمحاسب محمد أبو غنيمة والذى تم ترقيته لمنصب سكرتيراً عاماً لمحافظة مطروح، فى حركة وزارة التنمية المحلية الجديدة

جاء ذلك عقب اعلان  وزارة التنمية المحلية، اليوم، حركة التنقلات بين قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات؛لضخ دماء جديدة ودفع عجلة التنمية المحلية، والتي شملت تعيين اللواء ياسر فاروق حفناوي، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ. 

وتخرج السكرتير العام المساعد الجديد لكفر الشيخ من كلية الشرطة عام 1984، حيث عمل في الجهاز الشرطي وتدرج في المناصب المتعددة طوال 30 سنة، منهم 20سنة بالمباحث الجنائية ،و10 سنوات كمأمور منها مأمور قسم الإسماعيلية، كما عمل في المباحث الجنائية،بالإسماعيلية وأسيوط عامي1992م و2002، ثم اتجه للمحليات فترأس مجالس مدن السرو وفارسكور بمحافظة دمياط، أثناء تولي محافظ كفرالشيخ الحالي الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، منصب محافظ دمياط، وآخرها رئاسة مركز ومدينة الخانكه بمحافظة القليوبية حتى صدر قرار وزير التنمية المحلية بتقوليه سكرتير عام مساعد محافظة كفر الشيخ.

 

 

 

 


كفر الشيخ

سكرتير عام مساعد

لواء شرطة

محافظة كفر الشيخ

وزير التنمية المحلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إدارة الأهلى تخلصت من صداع 7 لاعبين وتفكر فى حلول لأزمة 8 أخرين

إدارة الأهلى تخلصت من صداع 7 لاعبين وتفكر فى حلول لأزمة 8 أخرين

توم هاردى ممثل وكاتب فى الجزء الثاني من فيلم venom

توم هاردى ممثل وكاتب فى الجزء الثاني من فيلم venom

فى 4 أيام عرض فقط.. فيلم Hobbs & Shaw يحقق ربع مليار دولار

فى 4 أيام عرض فقط.. فيلم Hobbs & Shaw يحقق ربع مليار دولار

مراهق أمريكى يقتل أخته بولاية ألاباما والسبب كلمة سر "الواى فاى"

مراهق أمريكى يقتل أخته بولاية ألاباما والسبب كلمة سر "الواى فاى"

الفولا قبائل بلا انتماء.. 25 مليون شخص يعيشون بدون جنسية.. فاقدو الانتماء ينتشرون فى بعض دول أفريقيا دون تعليم ولا وظيفة ولا أرض.. "أميناتا" عاشت 74عاما تبحث عن المواطنة بكوت ديفوار وفشلت ومفوضية اللاجئين تتدخل

الفولا قبائل بلا انتماء.. 25 مليون شخص يعيشون بدون جنسية.. فاقدو الانتماء ينتشرون فى بعض دول أفريقيا دون تعليم ولا وظيفة ولا أرض.. "أميناتا" عاشت 74عاما تبحث عن المواطنة بكوت ديفوار وفشلت ومفوضية اللاجئين تتدخل

س و ج.. هل يرحل وليد أزارو عن الأهلي للدورى الفرنسى فى الصيف الجارى؟

س و ج.. هل يرحل وليد أزارو عن الأهلي للدورى الفرنسى فى الصيف الجارى؟

صور.. المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تدخل الفرحة على قلوب أهالى كفر عجيبة بالشرقية.. وحدة صحية ومدرسة لتقليل كثافة الفصول وتغطية المصرف "أحلام تتحول لحقيقة".. المحافظ: البرنامج يشمل تحويل 9 قرى إلى نموذجية

صور.. المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تدخل الفرحة على قلوب أهالى كفر عجيبة بالشرقية.. وحدة صحية ومدرسة لتقليل كثافة الفصول وتغطية المصرف "أحلام تتحول لحقيقة".. المحافظ: البرنامج يشمل تحويل 9 قرى إلى نموذجية

تأجيل مباراة الزمالك وديكاداها الصومالى إلى 16 أغسطس

تأجيل مباراة الزمالك وديكاداها الصومالى إلى 16 أغسطس

العنصرية تطل بوجهها القبيح من جديد فى إنجلترا.. محمد صلاح يتعرض لواقعة ثالثة فى 2019.. إيفرتون يدين.. الشرطة الإنجليزية تفتح تحقيقاً فى الحادث وتؤكد: لا تسامح مع جرائم الكراهية.. وعقوبات قاسية تنتظر الجانى

العنصرية تطل بوجهها القبيح من جديد فى إنجلترا.. محمد صلاح يتعرض لواقعة ثالثة فى 2019.. إيفرتون يدين.. الشرطة الإنجليزية تفتح تحقيقاً فى الحادث وتؤكد: لا تسامح مع جرائم الكراهية.. وعقوبات قاسية تنتظر الجانى

موجز1.. بدء استقبال طلبات تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية

موجز1.. بدء استقبال طلبات تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية

تقارير: محمد صلاح أفضل مهاجم فى ليفربول بالقرن الـ21

تقارير: محمد صلاح أفضل مهاجم فى ليفربول بالقرن الـ21

فيفا يطالب اتحاد الكرة برد رسمى بعد رفض إرسال بطاقة كهربا للبرتغال

فيفا يطالب اتحاد الكرة برد رسمى بعد رفض إرسال بطاقة كهربا للبرتغال

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة