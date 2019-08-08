ياسر الحفناوى يتسلم مهام منصبه الجديد سكرتيراً عاماً مساعداً لكفر الشيخ

كتب فريق المحافظات

قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفرالشيخ، إن اللواء ياسر الحفناوى تسلم مهام منصبه الجديد، سكرتيراً عاماً مساعداً لمحافظة كفرالشيخ اليوم الخميس، خلفاً للمحاسب محمد أبو غنيمة والذى تم ترقيته لمنصب سكرتيراً عاماً لمحافظة مطروح، فى حركة وزارة التنمية المحلية الجديدة

جاء ذلك عقب اعلان وزارة التنمية المحلية، اليوم، حركة التنقلات بين قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات؛لضخ دماء جديدة ودفع عجلة التنمية المحلية، والتي شملت تعيين اللواء ياسر فاروق حفناوي، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ.

وتخرج السكرتير العام المساعد الجديد لكفر الشيخ من كلية الشرطة عام 1984، حيث عمل في الجهاز الشرطي وتدرج في المناصب المتعددة طوال 30 سنة، منهم 20سنة بالمباحث الجنائية ،و10 سنوات كمأمور منها مأمور قسم الإسماعيلية، كما عمل في المباحث الجنائية،بالإسماعيلية وأسيوط عامي1992م و2002، ثم اتجه للمحليات فترأس مجالس مدن السرو وفارسكور بمحافظة دمياط، أثناء تولي محافظ كفرالشيخ الحالي الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، منصب محافظ دمياط، وآخرها رئاسة مركز ومدينة الخانكه بمحافظة القليوبية حتى صدر قرار وزير التنمية المحلية بتقوليه سكرتير عام مساعد محافظة كفر الشيخ.