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وكيل وزارة الصحة بالقليوبية يتفقد مستشفى حميات قليوب والمركز الطبى ويتابع سير العمل

الخميس، 08 أغسطس 2019 09:11 ص
وكيل وزارة الصحة بالقليوبية يتفقد مستشفى حميات قليوب والمركز الطبى ويتابع سير العمل وكيل وزارة الصحة قليوب فى مستشفى حميات قليوب
القليوبية إبراهيم سالم

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تفقد الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، صباح اليوم، مستشفى حميات قليوب، حيث تابع أعمال التطوير الجارية حاليا في العيادات الخارجية بالمستشفى.

 

وأوضح، أن مستشفى حميات قليوب قد بدأ تشغيله منذ عدة أشهر، بعد توقفه عن العمل لسنوات لأعمال الصيانة والترميم وجارى استكمال الأعمال دون توقف للعمل مرة أخرى.

 

كما تفقد وكيل الوزارة، المركز الطبى بمدينة قليوب، حيث تابع سير العمل بالمركز والخدمات المقدمة للمواطنين، وتفقد أعمال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بالمركز الطبى "الست المصرية هى صحة مصر".

 

وأثنى على الإقبال المتميز والجهود المبذولة لتوعية الفتيات والسيدات بضرورة الاطمئنان على صحتهن، حيث أن الحفاظ على صحة المرأة المصرية يعني الحفاظ على صحة مصر بأسرها.

 

رافق وكيل الوزارة في جولته الدكتور شعبان وردة مساعد مدير الرعاية الأساسية، والدكتورة سامية مدير إدارة قليوب الصحية، والدكتور محمود مدير مستشفى حميات قليوب.

 

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