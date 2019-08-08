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وكيل تموين الأقصر يفتتح مركز خدمة المواطنين الإلكترونى بشارع الرحمة فى مدينة إسنا

الخميس، 08 أغسطس 2019 04:15 م
وكيل تموين الأقصر يفتتح مركز خدمة المواطنين الإلكترونى بشارع الرحمة فى مدينة إسنا الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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افتتح الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، مساء اليوم الخميس، مركز خدمة المواطنين الإلكترونى المتطور بشارع الرحم بوسط مدينة إسنا جنوبى المحافظة، والذى تم تجهيزه على مدار الأيام الماضية للمساهمة فى تقديم أفضل خدمات لمستحقى الدعم للعمل إلكترونياً بالكامل، وذلك فى إطار تطوير منظومة الخدمات التموينية بمحافظة الأقصر وميكنة العمل فى مختلف إدارة المحافظة.

وقال وكيل تموين الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن هذا المركز هو الثانى الذى يتم إفتتاحه بالأقصر عقب إفتتام مركز خدمة المواطنين بأرمنت، وذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، للمضى قدماً فى تطوير الأداء فى الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين مستحقى الدعم ووصولا إلى جودة أداء الخدمة التموينية، وجارى العمل على تجهيز مراكز مطورة آخرى بباقى المدن لدخولها الخدمة فى أقرب وقت ممكن.

وكانت قد أعلنت محافظة الأقصر، أنه فى إطار التوجيهات الحكومية بميكنة الدواوين والأدارات الحكومية وحرص المستشار محافظ الاقصر على مواكبة التكنولوجيا، تم البدء فى ميكنة العمل بالإدارات الخارجية للمحافظة وتركيب جهاز البصمة الإليكترونية بها لتنظيم العمل ولمزيد من إنضباط موظفى هذه الإدارات.

 


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