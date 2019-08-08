سوبر كورة
Ads
الخميس، 08 أغسطس 2019 08:53 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل تموين الأقصر يتفقد الأسواق والمحلات التجارية فى إسنا قبل العيد

الخميس، 08 أغسطس 2019 07:56 م
وكيل تموين الأقصر يتفقد الأسواق والمحلات التجارية فى إسنا قبل العيد الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد الدكتور تامر صلاح ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، عملية البيع والشراء وتوافد المواطنين علي الأسواق ومحلات السوبر ماركت والشركة المصرية في مدينة إسنا، وذلك في إطار جولاته علي المدن والقري قبيل دخول عيد الأضحي المبارك.

وقال وكيل تموين الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه مع اقتراب موسم عيد الأضحى المبارك والإقبال الكبير من الأهالى على شراء الأضاحى، كلف جميع قيادات إدارات التموين بالمدن بضرورة مراقبة الأسواق ومحلات الجزارة والشركة المصرية وخلافه علي مدار الساعة لخدمة المواطنين، مشدداً علي أنه خلال تلك الأيام يرتفع الطلب على اللحوم بمختلف أنواعها الحية والمجمدة والمستورة وخلافه، ولمواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار اتجهت الوزارة لإقامة شوادر مختلفة لتوفير اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ المتنقلة بأسعار أقلا من مثيلاتها بالأسواق لمراعاة ذوى الدخول المحدودة.

وأوضح الدكتور تامر صلاح ، أنه بمناسبة العيد أيضاً تقرر استمرار حملات الرقابة على الأسواق، بالتعاون بين مديريات التموين والطب البيطرى والصحة ومباحث التموين، للتفتيش على المخابز ومحال بيع اللحوم البلدية والمجمدة وكل السلع الغذائية للاطمئنان على سلامة المعروض منها، وسيتم وقف الإجازات لمفتشى التموين المكلفين بالإشراف والرقابة على المخابز خلال أيام العيد، وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، وإلزام كل التجار ومنافذ بيع السلع بالإعلان عن أسعار السلع المعروضة وبطريقة ظاهرة للمواطنين، والتأكد من صلاحية المعروض بالأسواق، ومطابقتها للمواصفات القياسية ومعرفة مصدرها، والتحقق من وفرة نوعيات السلع، والقضاء على أى ظاهرة لعمليات احتكارية، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال أى ظواهر سلبية بالأسواق، وإحالة المسئولين عنها للنيابات المختصة.

 


الاقصر

اخبار الاقصر

وزارة التموين

اسواق محافظة الاقصر

عيد الاضحي المبارك

مدينة اسنا

الشركة المصرية 2000

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وكيل تموين الأقصر يفتتح مركز خدمة المواطنين الإلكترونى بشارع الرحمة فى مدينة إسنا

الخميس، 08 أغسطس 2019 04:15 م

وكيل تموين الأقصر : طرح 100 رأس "خراف حية" بسعر 62 جنيه

الثلاثاء، 30 يوليه 2019 10:37 ص

وكيل تموين الأقصر يعلن بدء الأوكازيون الصيفى بالمحلات لمدة شهر كامل

الأربعاء، 24 يوليه 2019 06:58 م

صور.. وكيل تموين الأقصر يقود جولة مفاجئة علي المخابز والأسواق ومحطات الوقود

السبت، 20 يوليه 2019 02:12 م

وكيل تموين الأقصر يطالب بعدم ترك البطاقات التموينية لدى أصحاب المخابز وبدالى التموين

السبت، 13 يوليه 2019 10:31 ص

وكيل تموين الأقصر: وصول 330 بطاقة تموينية متنوعة على الأهالى تسلمها

الإثنين، 08 يوليه 2019 12:23 ص

صور.. وكيل تموين الأقصر يتفقد محطات تموين السيارات لمتابعة الأسعار الجديدة

الأحد، 07 يوليه 2019 10:49 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إدارة الأهلى تخلصت من صداع 7 لاعبين وتفكر فى حلول لأزمة 8 أخرين

إدارة الأهلى تخلصت من صداع 7 لاعبين وتفكر فى حلول لأزمة 8 أخرين

توم هاردى ممثل وكاتب فى الجزء الثاني من فيلم venom

توم هاردى ممثل وكاتب فى الجزء الثاني من فيلم venom

فى 4 أيام عرض فقط.. فيلم Hobbs & Shaw يحقق ربع مليار دولار

فى 4 أيام عرض فقط.. فيلم Hobbs & Shaw يحقق ربع مليار دولار

مراهق أمريكى يقتل أخته بولاية ألاباما والسبب كلمة سر "الواى فاى"

مراهق أمريكى يقتل أخته بولاية ألاباما والسبب كلمة سر "الواى فاى"

الفولا قبائل بلا انتماء.. 25 مليون شخص يعيشون بدون جنسية.. فاقدو الانتماء ينتشرون فى بعض دول أفريقيا دون تعليم ولا وظيفة ولا أرض.. "أميناتا" عاشت 74عاما تبحث عن المواطنة بكوت ديفوار وفشلت ومفوضية اللاجئين تتدخل

الفولا قبائل بلا انتماء.. 25 مليون شخص يعيشون بدون جنسية.. فاقدو الانتماء ينتشرون فى بعض دول أفريقيا دون تعليم ولا وظيفة ولا أرض.. "أميناتا" عاشت 74عاما تبحث عن المواطنة بكوت ديفوار وفشلت ومفوضية اللاجئين تتدخل

س و ج.. هل يرحل وليد أزارو عن الأهلي للدورى الفرنسى فى الصيف الجارى؟

س و ج.. هل يرحل وليد أزارو عن الأهلي للدورى الفرنسى فى الصيف الجارى؟

صور.. المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تدخل الفرحة على قلوب أهالى كفر عجيبة بالشرقية.. وحدة صحية ومدرسة لتقليل كثافة الفصول وتغطية المصرف "أحلام تتحول لحقيقة".. المحافظ: البرنامج يشمل تحويل 9 قرى إلى نموذجية

صور.. المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تدخل الفرحة على قلوب أهالى كفر عجيبة بالشرقية.. وحدة صحية ومدرسة لتقليل كثافة الفصول وتغطية المصرف "أحلام تتحول لحقيقة".. المحافظ: البرنامج يشمل تحويل 9 قرى إلى نموذجية

تأجيل مباراة الزمالك وديكاداها الصومالى إلى 16 أغسطس

تأجيل مباراة الزمالك وديكاداها الصومالى إلى 16 أغسطس

العنصرية تطل بوجهها القبيح من جديد فى إنجلترا.. محمد صلاح يتعرض لواقعة ثالثة فى 2019.. إيفرتون يدين.. الشرطة الإنجليزية تفتح تحقيقاً فى الحادث وتؤكد: لا تسامح مع جرائم الكراهية.. وعقوبات قاسية تنتظر الجانى

العنصرية تطل بوجهها القبيح من جديد فى إنجلترا.. محمد صلاح يتعرض لواقعة ثالثة فى 2019.. إيفرتون يدين.. الشرطة الإنجليزية تفتح تحقيقاً فى الحادث وتؤكد: لا تسامح مع جرائم الكراهية.. وعقوبات قاسية تنتظر الجانى

موجز1.. بدء استقبال طلبات تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية

موجز1.. بدء استقبال طلبات تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية

تقارير: محمد صلاح أفضل مهاجم فى ليفربول بالقرن الـ21

تقارير: محمد صلاح أفضل مهاجم فى ليفربول بالقرن الـ21

فيفا يطالب اتحاد الكرة برد رسمى بعد رفض إرسال بطاقة كهربا للبرتغال

فيفا يطالب اتحاد الكرة برد رسمى بعد رفض إرسال بطاقة كهربا للبرتغال

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة