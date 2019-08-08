وكيل تموين الأقصر يتفقد الأسواق والمحلات التجارية فى إسنا قبل العيد

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد الدكتور تامر صلاح ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، عملية البيع والشراء وتوافد المواطنين علي الأسواق ومحلات السوبر ماركت والشركة المصرية في مدينة إسنا، وذلك في إطار جولاته علي المدن والقري قبيل دخول عيد الأضحي المبارك.

وقال وكيل تموين الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه مع اقتراب موسم عيد الأضحى المبارك والإقبال الكبير من الأهالى على شراء الأضاحى، كلف جميع قيادات إدارات التموين بالمدن بضرورة مراقبة الأسواق ومحلات الجزارة والشركة المصرية وخلافه علي مدار الساعة لخدمة المواطنين، مشدداً علي أنه خلال تلك الأيام يرتفع الطلب على اللحوم بمختلف أنواعها الحية والمجمدة والمستورة وخلافه، ولمواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار اتجهت الوزارة لإقامة شوادر مختلفة لتوفير اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ المتنقلة بأسعار أقلا من مثيلاتها بالأسواق لمراعاة ذوى الدخول المحدودة.

وأوضح الدكتور تامر صلاح ، أنه بمناسبة العيد أيضاً تقرر استمرار حملات الرقابة على الأسواق، بالتعاون بين مديريات التموين والطب البيطرى والصحة ومباحث التموين، للتفتيش على المخابز ومحال بيع اللحوم البلدية والمجمدة وكل السلع الغذائية للاطمئنان على سلامة المعروض منها، وسيتم وقف الإجازات لمفتشى التموين المكلفين بالإشراف والرقابة على المخابز خلال أيام العيد، وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، وإلزام كل التجار ومنافذ بيع السلع بالإعلان عن أسعار السلع المعروضة وبطريقة ظاهرة للمواطنين، والتأكد من صلاحية المعروض بالأسواق، ومطابقتها للمواصفات القياسية ومعرفة مصدرها، والتحقق من وفرة نوعيات السلع، والقضاء على أى ظاهرة لعمليات احتكارية، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال أى ظواهر سلبية بالأسواق، وإحالة المسئولين عنها للنيابات المختصة.