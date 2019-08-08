وفدان من ألمانيا والبرازيل يزوران المعالم السياحية فى محافظة المنيا‬

المنيا : فريق المحافظات

أعلن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، بدء عودة الرحلات النيلية للبواخر السياحية، حيث استقبلت المحافظة اليوم وفدا برازيليا وآخر ألمانيا خلال قيامهما برحلة نيلية بين القاهرة والأقصر عن طريق إحدى البواخر السياحية لزيارة المناطق الأثرية والسياحية بالمحافظة.

وأكد قاسم، أن المنيا تمتلك العديد من المقومات السياحية والمناطق الأثرية، كما تنعم بالأمن والاستقرار، مُشيرًا إلى تكاتف جميع الجهات لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة والعمل على إعادة المنيا إلى خريطة السياحة العالمية وتسهيل الإجراءات أمام الزائرين وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة التى تزخر بها محافظة المنيا

من جانبه أوضح الدكتور ثروت الأزهرى، مدير إدارة السياحة بالمنيا، أن برنامج الوفد يستمر لمدة يومين حيث يزور مناطق تل العمارنة بدير مواس، وبنى حسن بأبوقرقاص، وتونا الجبل بمركز ملوي.

وتضم محافظة المنيا العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة منها "منطقة آثار تل العمارنة بمركز ديرمواس، ومنطقة آثار الأشمونين شمال غرب مركز ملوى، ومنطقة آثار بنى حسن والتى تقع جنوب مدينة المنيا بحوالى 20 كيلومتر وتضم 39 من المقابر القديمة من عهد الدولة الوسطى".

كما تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة بمنطقة جبل الطير، وكذلك منطقة آثار البهنسا، وتقع على بعد 16 كيلو متر من مركز بنى مزار، وهى مدينة أثرية قديمة، وعثر فيها على الكثير من البرديات التى ترجع للعصر اليونانى الرومانى، وتلقب بـ"البقيع الثاني" لكثرة من اسُتشهد فيها خلال الفتح الإسلامي.