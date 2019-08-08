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وصول أول دفعة حجاج يمنيين من أسر شهداء عاصفة الحزم

الخميس، 08 أغسطس 2019 10:52 ص
وصول أول دفعة حجاج يمنيين من أسر شهداء عاصفة الحزم الحرم المكى
إيمان حنا

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وصل إلى مكة المكرمة 295 حاجاً وحاجة من اليمن يمثلون الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين، من أسر وذوى الشهداء المشاركين بعمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل وعموم الشعب اليمنى، بحسب عكاظ السعودية.

وفور وصولهم إلى مقر إقامتهم استقبلهم عدد من رؤساء وأعضاء اللجان العاملة فى البرنامج، بالورود وماء زمزم والتمر والقهوة، مصحوبة بالتكبيرات التى صدحت بها حناجر الضيوف.

ورحبت وزارة الشئون الإسلامية بالضيوف فى بلدهم الثانى مقدمة التهنئة لهم بسلامة الوصول، متمنية لهم طيب الإقامة، مؤكدة فى الوقت ذاته تسخير جميع الإمكانات والتسهيلات. وعبر الضيوف عن شكرهم وتقديرهم وامتنانهم لخادم الحرمين الشريفين وولى العهد على ما وجدوه فور وصولهم المملكة من حفاوة وترحيب.

وأشاد وزير الأوقاف اليمنى بجهود القائمين على المنفذين اليمني والسعودى، مثمنا دور المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولى العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، على جهودهما الكبيرة لتسهيل عملية التفويج وتذليل الصعاب أمام الحجاج اليمنيين.

كما كرم وزير الأوقاف قيادات منفذ الوديعة على الجهود التى بذلوها طوال العام فى خدمة المعتمرين اليمنين البالغ عددهم 350 ألف معتمر، وكذلك للترتيبات الملموسة لحج هذا العام.


الحجاج

الحج

الحجاج اليمنيين

مكة

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