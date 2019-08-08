وزير خارجية الكويت: حريصون على التعاون الوثيق مع العراق فى ملف الأسرى والمفقودين

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أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ،مجددًا حرص الكويت على مواصلة مسيرة التعاون الوثيق مع العراق فى ملف الأسرى والمفقودين الكويتيين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفى تلقاه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتى اليوم /الخميس/ من وزير الخارجية العراقى محمد على الحكيم، بمناسبة تسلم الكويت عددًا من رفات الأسرى والمفقودين الكويتيين من السلطات العراقية عبر منفذ العبدلي؛ وذلك فى إطار استكمال عمليات الفحص الجينى والمطابقة والتعرف على هويات هذه الرفات.

وأعرب الشيخ صباح الخالد - خلال الاتصال - عن تقديره للجهود الحثيثة التى بُذلت فى هذه القضية الإنسانية المهمة من قِبل السلطات العراقية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وأعضاء اللجنة الثلاثية، وأعضاء اللجنة الفنية، متطلعًا إلى مزيد من النتائج الإيجابية فى هذا الملف الإنسانى المهم.

وكانت الكويت قد تسلمت، فى وقت سابق اليوم، رفات أسرى ومفقودين كويتيين من السلطات العراقية، تمهيدًا لإجراء عمليات المطابقة ثم التعرف عليها وتحديد هوياتها؛ حيث تمت عملية التسليم عبر منفذ العبدلى الحدودى مع العراق، بحضور مسؤولين معنيين من الجانبين.

يُشار إلى أن السلطات العراقية كانت قد سلمت الكويت، فى وقت سابق، سمات وراثية لرفات 32 شخصًا، علمًا أن مطابقة السمات الوراثية لهذه الرفات الـ32 بقاعدة بيانات أسرى الكويت تتطلب مزيدًا من الفحوص للتيقن من هوية أصحابها.

يُذكر أن المرة الأخيرة التى تم فيها العثور على رفات مواطنين كويتيين كانت عام 2005، ولا تزال اللجنة الثلاثية تعمل على الكشف عن مكان وجود الأشخاص الذين لا يزالون مفقودين فى كلا البلدين منذ حرب تحرير الكويت (1990 – 1991).