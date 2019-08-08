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وزير الصحة العراقى: ما يتم إنفاقه على القطاع الصحى أقل مما تنفقه معظم بلدان الشرق الأوسط

الخميس، 08 أغسطس 2019 05:14 ص
وزير الصحة العراقى: ما يتم إنفاقه على القطاع الصحى أقل مما تنفقه معظم بلدان الشرق الأوسط مرضى
أ ش أ

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أكد وزير الصحة العراقي علاء الدين العلوان، اليوم الأربعاء، أن العراق ينفق على القطاع الصحي أقل مما تنفقه معظم بلدان الشرق الاوسط.

وقال العلوان ـ في مقابلة مع قناة "السومرية نيوز" الفضائية ـ العراقية ، بثت مساء أمسالأربعاء، إنه : "كان هناك تراجع في الوضع الصحي ب‍العراق والخدمات الصحية منذ تسعينات القرن الماضي، وهناك تحديات كبيرة جدًا في كل جوانب الخدمات الصحية إذا كانت وقائية وعلاجية".

وأضاف أن "العراق اليوم يعاني من مشكلة كبيرة جدًا وهو أن القطاع الصحي لا يعتبر أولوية في البلاد والمعطيات الموجودة في الوثيقة معطيات عالمية".

وأشار العلوان إلى أن "العراق يصرف 150 أو 155 دولارًا على الفرد العراقي سنويًا، وهو أقل مما تنفقه معظم بلدان الشرق الأوسط والبلدان المجاورة".

وبين أن "هناك تعهدات من الشركات التركية والألمانية بأن بعض المستشفيات سوف تكون جاهزة قبل نهاية العام الحالي".

وأضاف وزير الصحة العراقي أن "مجموع المستشفيات التي من المنتظر افتتاحها خلال العام الحالي أربعة في محافظات البصرة وذي قار والنجف وكربلاء، وسيكون في كل مستشفى منها قسم متكامل لمعالجة السرطان".

 


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البصرة

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السرطان

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