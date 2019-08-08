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وزير الدفاع اليمنى: ملتزمون بالحفاظ على أمن البلاد والتصدى للممارسات غير القانونية

الخميس، 08 أغسطس 2019 11:05 م
وزير الدفاع اليمنى: ملتزمون بالحفاظ على أمن البلاد والتصدى للممارسات غير القانونية وزير الدفاع اليمنى
إيمان حنا

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شدد وزير الدفاع اليمنى الفريق الركن محمد المقدشى، على أهمية التزام الوحدات العسكرية فى مختلف المناطق والمحاور بالمحافظات المحررة بالاستعداد لتنفيذ المهام الموكلة والحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة، والتصدى لأى ممارسات خارجة عن النظام والقانون.

 

وأكد الفريق المقدشى، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ،  أن مؤسسة الوطن الدفاعية ملتزمة بمسئولياتها الدستورية والوطنية فى حماية مؤسسات الدولة والمصالح العامة والخاصة والمنشآت الحيوية، وحماية الثورة والجمهورية والمكتسبات الوطنية والسلم المجتمعى والحفاظ على النسيج الاجتماعى.

 

وأجرى وزير الدفاع الفريق المقدشى اتصالات هاتفية ، اليوم ، مع قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس، وقائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسنى، وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن، وقائدى محورى عتق وتعز، للاطلاع على مستجدات الأوضاع والوقوف على تطورات الأحداث فى محافظة عدن وبقية المحافظات.

 

وأشار الفريق المقدشى الى أن القوات المسلحة والشعب اليمنى تحت قيادة فخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يخوضون معركة وطنية فاصلة مع المليشيا الحوثية المتمردة المدعومة من إيران ويقدمون فى سبيل ذلك تضحيات جسيمة ويبذلون الدماء الغالية.. مشدداً على أهمية الحفاظ على تلك المكتسبات وما تحقق من انتصارات، وعدم السماح للمشاريع الفوضوية التى تهدف لحرف مسار المعركة الأساسية وتصب فى خدمة المليشيا الحوثية والجماعات الإرهابية.

 

وعبّر الفريق المقدشى عن التقدير العالى للتلاحم والاصطفاف الشعبى إلى جانب القوات المسلحة فى هذه المعركة المفروضة على شعبنا. مؤكداً الاستمرار فى بذل التضحيات حتى تحقيق كامل الأهداف ورفع الظلم والمعاناة عن كاهل الشعب اليمنى التى جلبتها المليشيا الحوثية خدمة لمخططات إيرانية تسعى لإغراق اليمن فى الفوضى وتحويله إلى بؤرة خطر لتهديد أمن الجوار والمنطقة وتهديد خطوط الملاحة الدولية.

 

وثمّن الفريق المقدشى مواقف وجهود الأشقاء فى دول التحالف العربى الداعم للشرعية فى اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة فى مساعدة الشعب اليمنى على استعادة مؤسسات الدولة والمؤسسات الدستورية واستعادة الأمن والاستقرار، ودعم جهود اعادة بناء القوات المسلحة اليمنية، وما يبذلونه من تضحيات فى سبيل معركة المصير الواحد والمصلحة المشتركة.

 

 

 

 


اليمن

عدن

وزير الدفاع

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حرب اليمن

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