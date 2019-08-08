وزير الاتصالات يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين المصرية للاتصالات وهواوى العالمية

على هامش مشاركته فى فعاليات منتدى الإبداع فى شبكات المستقبل لدول البريكس BRICS فى الصين؛ شهد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة هواوى العالمية بهدف توفير نماذج استخدام فى مجال تكنولوجيا الاتصالات الحديثة، وتطبيقات الواقع الافتراضى VR والواقع المعزز AR، بالإضافة إلى اقامة مركز تدريب تكنولوجى ومعمل ابداع يُمكن مبتكرى التطبيقات من اجراء عمليات الاختبار على شبكات الاتصالات، وتدريب الشباب والمهندسين والتقنيين فى هذا المجال.

وبموجب هذه الاتفاقية تقوم شركة هواوى بتوفير البرمجيات والأجهزة المطلوبة وتقديم الدورات التدريبية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ فيما تقوم الشركة المصرية للاتصالات بتجهيز المعمل بوسائل الاتصالات اللازمة.

وقع الاتفاقية عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، فينسنت صن الرئيس التنفيذى لشركة هواوى مصر.

وعقد الدكتور عمرو طلعت اجتماعا مع مسئولى شركة هواوى برئاسة ديفيد وانج مدير تنفيذى لشركة هواوى العالمية؛ تناول اللقاء الخطط الاستثمارية للشركة، وفرص التعاون المستقبلية لزيادة حجم استثماراتها فى مصر؛ حيث تم الاتفاق على توفير منح تدريبية تقدمها الشركة العالمية للشباب المصرى بالتعاون مع المعاهد التدريبية والجهات التابعة للوزارة وهى معهد تكنولوجيا المعلومات ITI، والمعهد القومى للاتصالات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا".

وقامت الشركة خلال اللقاء باستعراض تكنولوجيا الجيل الخامس وتطبيقاتها فى مجال الذكاء الاصطناعى فى عدة مجالات منها الزراعة والرعاية الصحية، حيث تم مناقشة التعاون فى مجالات التكنولوجيات المتقدمة فى مجال الاتصالات وتطبيقاتها المختلفة.

حضر اللقاء الدكتور حسام عثمان نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.