وزيرة داخلية لبنان تحذر من انفجار الحكومة من الداخل

وكالات

أكدت وزيرة الداخلية اللبنانية، ريا الحسن، أن المشكلة في لبنان لم تعد الدعوة إلى جلسة للحكومة، بل أن المشكلة سياسية بامتياز، ومن الممكن أن تؤدي إلى انفجار مجلس الوزراء من داخله ، حسبما نشرت وكالة روسيا اليوم للانباء .

كلام وزيرة الداخلية جاء تعليقا على توقف انعقاد جلسات الحكومة منذ قرابة شهر و10 أيام إثر أحداث الجبل، حيث قتل مرافقان للوزير صالح الغريب في بلدة قبر شمون، ما أدى إلى تصاعد الأزمة السياسية في بيروت.

وقالت الحسن إن رئيس الحكومة، سعد الحريري، حذر من الدعوة إلى جلسة وزارية خوفا من انفجار الحكومة في حال لم يكن هناك توافق ومصالحة بين الطرفين.

وأشارت إلى أنه "لا مشكلة في إحالة جريمة قبر شمون على المحكمة العسكرية، لكن يجب أن لا يحصل أي تدخل سياسي في التحقيق"، ومعتبرة أن "التدخل السياسي في أي أمر قضائي أو أمني يحرق الطبخة".

في سياق آخر، أكدت الحسن أن "قانون العفو العام قيد التحضير، لكنه لن يشمل المتورطين بجرائم إرهابية".