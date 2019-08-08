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وزارة الأوقاف تدعم الوادي الجديد بـ4500 متر سجاد لفرش مساجد المحافظة

الخميس، 08 أغسطس 2019 02:18 ص
وزارة الأوقاف تدعم الوادي الجديد بـ4500 متر سجاد لفرش مساجد المحافظة وزارة الأوقاف
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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دعمت وزارة الأوقاف محافظة الوادى الجديد بمساحة 4500 متر سجاد وذلك لفرشها بمساجد عدد من قري ومدن المحافظة حسب الاحتياج،  حيث جرى توزيع  السجاد علي عدد 19 مسجد من مساجد المحافظة وتجري حاليا أعمال الفرش والتجهيز وذلك استعدادا لاستقبال المصلين بطريقة مناسبة خلال صلاه عيد الأضحى المبارك .

وقال الشيخ سيد عبد المجيد وكيل وزارة الأوقاف بالوادي الجديد، إن ذلك الدعم تم بجهود وتنسيق اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وذلك لرفع رفع كفاءة وتجهيز مساجد المحافظة بالشكل المناسب لاستقبال المصلين.

وأشار عبد المجيد بأن المحافظة استعدت بعدد 77 ساحة تم تخصيصها لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك بمراكز وأحياء المحافظة بواقع 15 ساحة بمركز الخارجة و38 بمركز الداخلة و13 ساحة بالفرافرة و5 ساحات بباريس و 6 ساحات بمركز بلاط جميعها جاهزة لاستقبال المصلين.

اكد وكيل وزارة الأوقاف جميع الساحات المخصصة تخضع تحت إشراف وزارة الأوقاف ، مضيفاً بأنه تم إعداد كشوف بأسماء الخطباء والأئمة بواقع خطيب أساسي وأخر احتياطي بكل ساحة.

 

 

 


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الخارجه

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