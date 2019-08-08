واتس آب رجال الأعمال.. جد ولعب وشغل

كتب هانى الحوتى

يتزايد كل يوم الاعتماد على تطبيق الرسائل المجانية "واتس آب" للتواصل بين مختلف فئات المجتمع سواء داخل مؤسسات أو بين أفراد العائلة، حتى منظمات مجتمع الأعمال انشأت "جروبات" للتواصل بين أعضائها، وتذكيرهم بأبرز الأحداث والمؤتمرات، وحملت تلك "الجروبات" بعض المشاهد نعرضها في التقرير التالى.



الأدمن تتولى الإدارة التنفيذية بكل منظمة أعمال مسئولية إنشاء الجروب وإضافة أو حذف أعضاء جدد به، وإدارة أغلب المحتوى المعروض عليه، وفى جمعية رجال الأعمال المصريين يشرف على الجروب محمد يوسف المدير التنفيذى للجمعية، رشا عبد الهادى مدير شئون الأعضاء، ويقومان بمجهود ضخم لتنظيم الجروب، أما في اتحاد المستثمرين يتولى "الأدمن" أحد أفراد الإدارة بالاتحاد.



عدد الأعضاء يختلف عدد الأعضاء بحسب هدف إنشاء الجروب، فهناك جروبات عامة تضم عددا كبيرا من الأعضاء مثل جروب جمعية رجال الأعمال المصريين ويصل عددهم إلى نحو 350 عضواً، أما جروب اتحاد المستثمرين فيضم مجلس الإدارة والمجلس التنفيذى فقط ولا يتخطى 20عضواً، فيما يصل جروب جمعية شباب الأعمال إلى بضعة مئات من الأعضاء، وهناك جروب آخر لمجلس الإدارة.

المحتوى لا يختلف المحتوى والتفاعل كثيراً بين جروبات رجال البيزنس، إذ يركز جروب جمعية رجال الأعمال المصريين، والجمعية المصرية لشباب الأعمال على التذكير باجتماعات الجمعية ولجانها المختلفة، وعرض أبرز الأخبار المنشورة على الجمعية بالمواقع الإخبارية، بالإضافة إلى عرض أبرز الأخبار الاقتصادية والقرارات الوزارية، والدعوات المرسلة من الوزارات إلى الجمعيات.

كما تدور مناقشات بين أعضاء الجمعية بعضها تكون ساخنة مثلما شهد جروب جمعية رجال الأعمال المصريين منذ أسبوعين، بعد إشادة أحد الأعضاء بجهود لجنة التشييد بالجمعية برئاسة فتح الله فوزى بعد تنظيمها لزيارة وفد من رجال أعمال سعوديين للعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة إلا أنه انتقد التركيز على ملف العقارات فقط بالجمعية، مما دفع رئيس الجمعية على عيسى إلى الرد بأن لجنة التشييد تقوم بدور متميز إلا أن كافة لجان الجمعية تعقد اجتماعات مكثفة، ثم نشر محمد يوسف المدير التنفيذى ثانى يوم عدة صفحات تضمنت كشف حساب لأداء كل لجنة وعدد الاجتماعات التى تقوم بها.

ولم تكن هذه هى الواقعة الوحيدة، إذ طالب ياسر إبراهيم عضو الجمعية، بإبراز دوره في استضافة مجموعة من المشاركين بالوفد السعودى بفندقه بشرم الشيخ مجاناً، وإشادتهم بالمستوى الرائع للفنادق والضيافة بشرم.

بينما يركز بعض رجال الأعمال على إرسال ما نشر عن مشروعاتهم بالصحف، مثل رجل الأعمال هانى العسال رئيس شركة مصر إيطاليا الذى يرسل كل ما ينشر عن شركته إلى جروب جمعية رجال الأعمال المصريين.

كما لم تخل جروبات رجال البيزنس، من المشاهد المعتادة بأغلب الجروبات مثل تقديم التهانى أو التعازى أو الاطمئنان على صحة أحد الأعضاء، وآخرها مرض معتصم راشد المستشار الاقتصادى لاتحاد المستثمرين وإرسال كل الأعضاء رسائل دعوات له بالشفاء، كما لم تخلو الرسائل من صور التهنئة بالأعياد والمناسبات والأدعية الصباحية وأدعية يوم الجمعة.