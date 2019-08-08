هل ترتفع مبيعات الذهب خلال عيد الأضحى؟.. المعادن تجيب

كتب إسلام سعيد

توقع نادي نجيب عضو شعبة المعادن الثمينة فى الغرفة التجارية، عدم زيادة الطلب على شراء الذهب بالتزامن مع عيد الأضحى، بسبب اتجاه الأسر لشراء الأضاحي، بخلاف عيد الفطر الذى يشهد ارتفاع فى الطلب على المعدن النفيس في مصر.

وأضاف نجيب فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الطلب على الذهب يشهد تراجعا كبيرا في الفترة الحالية، بسبب ارتفاع الأسعار لمستويات تاريخية نتيجة التوترات الاقتصادية بين أمريكا والصين.

وتحرص الأسر المصرية على اقتناء الذهب فى المناسبات والأعياد وكهدايا، خاصة فى محافظات وجه بحرى وقبلى، حيث يرتفع الطلب على الذهب من عيار 21، فيما يزيد الطلب على المعدن النفيس من عيار 18 بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، والمحافظات التى تزدهر فيها حركة السياحة.

سعر الذهب فى مصر، قد يتغير على مدار اليوم لأكثر من مرة، متأثرا بالمتغيرات العالمية التى يشهدها المعدن النفيس، وكذلك متغيرات سعر الدولار فى مصر، بالبنوك والمصارف الرسمية.

ويشكل الذهب جزء كبير من صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب كخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.