هاتف Galaxy Note 10.. ننشر مواصفات وسعر هاتف سامسونج الجديد بعد إطلاقه رسميا

هبة السيد

كشفت شركة سامسونج، خلال مؤتمرها الذي عقد اليوم الأربعاء بولاية نيويورك الأمريكية، عن هاتفها الجديد Galaxy Note10، الذي طال انتظاره من جانب المستهلكين حول العالم.

وننشر لكم المواصفات الكاملة لهاتف Galaxy Note 10 الجديد بعد إطلاقه رسميا:

يأتي هاتف Galaxy Note 10 بشاشة قياس 6.3 بوصة من نوع Dynamic AMOLED، ويعتمد على معالج بتقنية 7 نانومتر وهي أعلى تقنية للمعالجات في العالم حتى الآن.

ويعتمد هاتف Galaxy Note 10 على ذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 8 جيجا بايت، ويضم ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجا.

أما كاميرا هاتف Galaxy Note 10 فهي الأقوى في العالم، حيث يأتي بثلاثة كاميرات خلفية، إحداهما بعدسة 16 ميجابكسل واسعة جدًا، والثانية بعدسة واسعة بدقة 12 ميجابكسل، والثالثة بعدسة تيلي فوتو بدقة 12 ميجابكسل، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 10 ميجا بكسل.

ويعتمد هاتف Galaxy Note 10 على بطارية بقوة 3500 مللي أمبير، مزودة بخاصية الشحن اللاسلكي فائق السرعة، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 9 الجديد.

(سعر هاتف Galaxy Note 10)

يأتي هاتف Galaxy Note 10 بسعر 949 دولار أمريكي للنسخة LTE ، بينما تأتي نسخة 5G بسعر 1.049 دولار أمريكي، وسوف تبدأ عمليات الحجز المسبق بدءا من غدا الخميس.