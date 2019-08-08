نائب محافظ القليوبية تقود حملة لإزالة الإشغالات بـ"كبارى الرياح التوفيقى"

القليوبية إبراهيم سالم

نفذت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، حملة لإزالة الإشغالات المقامة بمنطقة كبارى الرياح التوفيقى عند وابور الثلج بمدينة بنها.

وذلك بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن وذلك بحضور المهندس حمدى سلامة رئيس مدينة بنها، والعميد محمد جابر رئيس شرطة المرافق، والعميد السيد محمد مأمور قسم بنها أول وإدارة الإشغالات والكهرباء وتحسين البيئه بالمجلس، وذلك بناءا على تعليمات الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية.

وأكدت نائب المحافظ، أنه تمت أعمال رفع كافة الاشغالات على الصينية الخرسانية أسفل الكبارى والتى جارى العمل على تطويرها وتجميلها استكمالا لتطوير الميدان ويأتى ذلك تنفيذًا لتكليفات المحافظ بالبدء فى تجميل المنطقه لتكون متنفسا للمواطنين.

وتوجهت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، بالشكر لكلا من رجال الأمن والمسئولين بمجلس المدينة لمجهودهم الكبير فى إزالة الباعة الجائلين من منطقة كبارى الرياح التوفيقى "وابور الثلج" وتجميل وتشجير المكان، وكل من العميد محمد جاد مدير شرطة المرافق، والعقيد سيد محمد سيد مأمور قسم أول بنها، والنقيب محمد غلاب رئيس مباحث قسم أول بنها، والنقيب محمد السيد العسال معاون مباحث قسم أول بنها، وحمدى سلامة رئيس مدينه بنها، وعلى إمام على نائب رئيس المدينة، وأمان عصر نائب رئيس المدينة، ونبوى أحمد السيد مدير الإشغالات بمجلس المدينة.