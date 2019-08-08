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نائب رئيس غرفة مواد البناء: إعلان استراتيجية قطاع المواد العازلة خلال 4 أشهر

الخميس، 08 أغسطس 2019 07:00 ص
نائب رئيس غرفة مواد البناء: إعلان استراتيجية قطاع المواد العازلة خلال 4 أشهر الدكتور كمال الدسوقى يتحدث مع الزميل إسلام سعيد
كتب – إسلام سعيد

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تستهدف شعبة المواد العازلة فى اتحاد الصناعات، إعلان استراتيجية تنمية القطاع خلال أربعة أشهر عقب عرضها على وزير الصناعة، وتشمل خطة لزيادة الصادرات بنسبة 300 % خلال 5 سنوات وبحلول 2023، بحسب الدكتور كمال الدسوقى نائب رئيس غرفة مواد البناء ورئيس شعبة المواد الغازلة

وقال الدسوقى لـ"اليوم السابع"، إن الخطة ستشتمل على ملامح قطاع صناعة المواد العازلة فى مصر وحجم الإنتاج الفعلى وكذلك الإنتاج المتوقع بحلول عام 2030، كما تشمل على بيانات ومعلومات عن الإنتاج الذى يحتاجه السوق المصرى خلال الـ 11 عاما المقبلة.

وأوضح ورئيس شعبة المواد الغازلة، أن الاستراتيجية ستحدد بدقة حجم إنتاج مصر من المواد العازلة ونسبتها من الإنتاج العالمى، وكذلك ستحدد حصتنا من الصادرات العالمية إضافة إلى وضعة خطة لتنميتها ومضاعفتها تطبيقا للاستراتيجية.


صادرات مصر

المواد العازلة

غرفة مواد البناء

كمال الدسوقى

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