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ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

الخميس، 08 أغسطس 2019 12:23 م
ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة ميناء دمياط - أرشيفية
فريق المحافظات

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استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة بينما غادر 5 سفن حاويات و 8 سفن بضائع عامة وبذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 15 سفينة،بالإضافة إلى 5 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.  
 
وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً أعلن فيه مغادرة قطاران بحمولة إجمالية 2610 طن قمح في حين غادر عدد 996 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 59805 من البضائع العامة منها عدد 18 سيارة نقل محملة بـ 769 طن قمح و بهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 54902 بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 46779 طنا . 
 
 
كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 350 طن ألواح جبس و 3237 طن فوسفات و 3740 طن رمل ،كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 436 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 305 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1394 حاوية مكافئة،بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 1317 طن خشب و 8741 طن قمح و 6204 طن حديد و 7750 طن خردة و 22128 طن ذرة و 1799 طن ميثانول .‎
 
 
 

 


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