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مياه الشرب بدمياط تهيب بالمواطنين عدم إلقاء مخلفات الأضاحى فى بيارات الصرف

الخميس، 08 أغسطس 2019 09:28 م
مياه الشرب بدمياط تهيب بالمواطنين عدم إلقاء مخلفات الأضاحى فى بيارات الصرف ذبح الأضاحى - أرشيفية
كتب فريق المحافظات

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أهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط بالمواطنين فى محافظة دمياط ممن يقومون بذبح الأضاحى مراعاة الآتى :

عدم القاء مخلفات الأضحية فى بيارات الصرف الصحى وإلقائها فى الأماكن المخصصة لها لأن القاء هذه المخلفات فى بيارات الصرف الصحى سيترتب عليه انسداد الشبكة وطفح وهذا ملوث للبيئة.

وأشار بيان صادر عن شركة مياه الشرب إلى أن إزالة هذا السدد سيترتب عليه زيادة الإستهلاك فى المياه المخصصة للشرب، وعليه لزم التنويه والتذكير من الآن لأن ترشيد الاستهلاك من المياه واجب دينى ووطنىـ حيث أن الإسراف فى استخدام المياه فى هذه الأغراض بصورة عشوائيه يؤدى إلى حرمان كثير من المواطنين من وصول المياه بالقدر الكافى خاصة فى أطراف الشبكات.

وتؤكد شركة مياه الشرب أن الشركة لا تألوا جهدا فى سبيل توفير المياه بالقدر الذى يلبى احتياجات المواطنين والوصول بالخدمة إلى المستوى الذى تتجاوز به توقعات المواطنين، لذا وجب على الجميع ان يتبع السلوكيات الإيجابية الصحيحة فى التعامل مع المياه مصداقا لقول رسولنا الكريم ( لاتسرف فى الماء ولو كنت على نهر جارى ).

كما أشار البيات إلى أن الشركة تتلقى الشكاوى من خدمة المياه والصرف الصحى من خلال التليفون الأرضى على رقم 125 ومن المحمول على رقم 057125125 وفى حالة عدم الوصول أوعطل الخدمة الأرضيه يتم الاتصال على رقم الخدمة الاحتياطية رقم 0121010004

ويتم التواصل على رقم الواتس اب 01013019333

 

 

 


مياه الشرب بدمياط

خدمة العملاء

ذبح الاضاحى

المهندس محمد عسل

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