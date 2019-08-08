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مياه الشرب بالشرقية: تغيير خط تغذية قرية المحمودية لـ 4 بوصة

الخميس، 08 أغسطس 2019 03:59 م
مياه الشرب بالشرقية: تغيير خط تغذية قرية المحمودية لـ 4 بوصة أهالى قرية المحمودية
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد اللواء شريف فارس، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالشرقية، أن مياه قرية المحمودية مطابقة للمواصفات القياسية وصالحة للشرب، وأنه تم تغيير خط الرئيسى من 2 بوصة إلى 4 بوصة استجابة للأهالى.
 
وأوضح رئيس مجلس الإدارة، أنه تلقى شكاوى عبر الخط الساخن من أهالى قرية المحمودية مركز ههيا ، من تغير لون وطعم المياه والرائحة تم التحرك الفوري من قطاع المعامل والجودة وأخذ عينات من المياه وتحليها من منازل المواطنين بشارع 8 بقرية المحمودية وعندما تبين وجود مشكلة فى المياه، بتغيير خط المياه 2 بوصة سبب المشكلة بخط 4 بوصة بطول 60 م وذلك فى ساعات معدودة وتم أخذ عينات من المياه من منازل المواطنين بعد تغيير خط المياه وجاءت نتائج العينات مطابقة للمواصفات القياسية لمياه الشرب.
 

الشرقية

مياه الشرب بالشرقية

المحمودية

مياه الشرب

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