مياه الشرب بالشرقية: تغيير خط تغذية قرية المحمودية لـ 4 بوصة

الشرقية - إيمان مهنى

أكد اللواء شريف فارس، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالشرقية، أن مياه قرية المحمودية مطابقة للمواصفات القياسية وصالحة للشرب، وأنه تم تغيير خط الرئيسى من 2 بوصة إلى 4 بوصة استجابة للأهالى.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة، أنه تلقى شكاوى عبر الخط الساخن من أهالى قرية المحمودية مركز ههيا ، من تغير لون وطعم المياه والرائحة تم التحرك الفوري من قطاع المعامل والجودة وأخذ عينات من المياه وتحليها من منازل المواطنين بشارع 8 بقرية المحمودية وعندما تبين وجود مشكلة فى المياه، بتغيير خط المياه 2 بوصة سبب المشكلة بخط 4 بوصة بطول 60 م وذلك فى ساعات معدودة وتم أخذ عينات من المياه من منازل المواطنين بعد تغيير خط المياه وجاءت نتائج العينات مطابقة للمواصفات القياسية لمياه الشرب.