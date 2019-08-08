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من هو خطيب وقفة عرفة بالمسجد الحرام هذا العام؟..7 معلومات عن "آل الشيخ"

الخميس، 08 أغسطس 2019 04:12 م
من هو خطيب وقفة عرفة بالمسجد الحرام هذا العام؟..7 معلومات عن "آل الشيخ" خطيب "عرفة"
إيمان حنا

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ساعات تفصلنا عن وقفة عرفة الذى يعد الركن الأساسى فى الحج، وقد كلفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ خطيبا لخطبة عرفة هذا العام .

 

وجاء تكليف الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ خلفا للشيخ حسين آل الشيخ، الذي كلف بأداء الخطبة العام الماضي.

 

إليك أبرز المعلومات عن خطيب عرفة لهذا العام

 

ـ يعد الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ، أحد المراجع الكبار في الحديث الشريف وروايته وتفسيره.

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ـ يأتي تكليف الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ خلفا للشيخ حسين آل الشيخ الذي كلف بأداء الخطبة العام الماضي

 

ـ تولى الخطابة بجامع الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بالديرة، ومثّل رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء في لجان عدة مع جهات حكومية.

 

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ـ يرأس مجلس الأوقاف الفرعي بمنطقة الرياض، سبق أن صدر توجيه ملكي بتسميته رئيساً لمجمع خادم الحرمين الشريفين للحديث.

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ـ اختير آل الشيخ رئيسا لمجمع الحديث في أكتوبر 2017، وكان قد التحق بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بكلية الشريعة، وبعدها التحق بالمعهد العالي للقضاء وتخرج فيه بدرجة الماجستير.

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ـ عمل محاضرا في كلية الشريعة 10 سنوات، ثم عين عضو إفتاء برئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء.

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ـ عين عضوا بمجلس هيئة كبار العلماء ثم عضواً في اللجنة الدائمة للبحوث والفتوى المتفرعة من هيئة كبار العلماء.


الحج

خطيب عرفة

وقفة عرفات

مكة

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