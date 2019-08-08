منظمات إسرائيلية تطالب نتنياهو بإغلاق المسجد الأقصى خلال عيد الأضحى

كتب وكالات

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، ساحات المسجد الأقصى بحراسة مشددة لشرطة الاحتلال فيما طالبت منظمات "الهيكل" المزعوم، رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو إغلاق المسجد أمام الفلسطينيين فى أول أيام عيد الأضحى الأحد المقبل لتزامنه مع ما يسمى ذكرى "خراب الهيكل"، بحسب وكالة "وام".

ودعت منظمات "الهيكل" المزعوم أنصارها، وجمهور المستوطنين إلى المشاركة فى الاقتحامات الجماعية للمسجد الأقصى، يوم الأحد المقبل بأول أيام عيد الأضحى وذلك تزامنا مع ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل".