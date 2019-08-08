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مميش: عبور 50 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 3.3 مليون طن

الخميس، 08 أغسطس 2019 10:00 ص
مميش: عبور 50 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 3.3 مليون طن قناة السويس
الإسماعيلية – السيد فلاح

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أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، أن قناة السويس شهدت اليوم الخميس، عبور 50 سفينة، بحمولة 3.3 مليون طن حاويات من الاتجاهين.

 

وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 25 سفينة بحمولة 1.8 مليون طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب ناقلة الغاز الطبيعي المسال، "Llijniliya"، التى ترفع علم جزر مارشال، بحمولة 171 ألف طن، قادمة من المملكة المتحدة ومتجهة إلى قطر.

 

وعبرت 25 سفينة من اتجاه الجنوب "القناة الجديدة"، بحمولة 1.5 مليون طن، وأكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات "MUMBAI MAERSK"، التى ترفع علم الدنمارك بحمولة 221 ألف طن، قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى هولندا.


قناه السويس

قناه السويس الجديده

حركه الملاحة

الفريق مهاب مميش

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