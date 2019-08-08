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مصرع 8 أشخاص وإصابة 347 آخرين بسبب حوادث الطرق خلال أسبوع بالجزائر

الخميس، 08 أغسطس 2019 02:53 م
مصرع 8 أشخاص وإصابة 347 آخرين بسبب حوادث الطرق خلال أسبوع بالجزائر حادث تصادم _ صورة أرشيفية
كتب وكالات

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لقى 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 347 آخرين فى 281 حادث مرور جسمانى سجلته مصالح الأمن الوطنى الجزائرى على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة ما بين 30 يوليو و5 أغسطس 2019 حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان للمديرية العامة للأمن الجزائرى .

وأكد مصدر أمنية بحسب وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية، أن حصيلة حوادث المرور "عرفت إنخفاظا محسوسا قدر بأقل من 37 حادث كما انخفض عدد الجرحى بأقل من 43 حالة وعدد الوفيات بأقل من 3 حالات وذلك مقارنة  بالإحصائيات المسجلة خلال الأسبوع الفارط".

وتشير المعطيات ذات الصلة أن "اسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى الى العنصر البشرى بالنسبة تفوق 95 بالمائة نتيجة الإفراط فى السرعة والمناورات الخطيرة والإرهاق وعدم التركيز عند السياقة" .

 


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