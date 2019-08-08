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بعد تعيين نائبين جديدين:

مصدر: قريبا الإدارة التنفيذية للمصرية للاتصالات "كامل العدد" لأول مرة منذ 5 سنوات

الخميس، 08 أغسطس 2019 04:09 م
مصدر: قريبا الإدارة التنفيذية للمصرية للاتصالات "كامل العدد" لأول مرة منذ 5 سنوات عادل حامد
كتبت هبة السيد

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وافق مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات على تعيين المهندس عبدالستار الشيخ نائبا للرئيس التنفيذي لشئون المناطق، وتعيين المهندس محمد الفوي نائبا للرئيس التنفيذي للشئون الفنية، على أن يتم اختيار نائبا لخدمة العملاء في القريب العاجل، وبذلك يكتمل تشكيل الإدارة التنفيذية للمصرية للاتصالات لأول مرة منذ أكثر من 5 سنوات. 
 
وتعليقا على تلك الخطوة، صرح مصدر مسئول بالمصرية للاتصالات بأن الشركة اتخذت خطوات جادة خلال الفترة الماضية للعمل على استكمال تشكيل إدارتها التنفيذية بما يدعم تنفيذ استراتيجية الشركة في التحول إلى مشغل متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمضي قدما في تنفيذ خطط تطوير البنية التحتية والحفاظ على ريادتها داخل سوق الاتصالات المصري عبر تقديم أفضل وأحدث الخدمات بأعلى مستوى من الجودة والكفاءة لعملائها، وأضاف أن الشركة في طريقها إلى تعيين نائبًا جديدًا لخدمة العملاء خلال الفترة المقبلة لتكتمل بذلك إدارتها التنفيذية.
 
وكان مجلس الادارة قد اعتمد أمس نتائج الأعمال الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019 حيث بلغ إجمالي الإيرادات المجمعة 12.7 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 25% عن نفس الفترة من العام السابق مدفوعة بالزيادة في إيرادات خدمات البيانات وزيادة مبيعات الكوابل البحرية والمتمثلة بشكل رئيسي في إيرادات عبور الكابل PEACE والبالغة 20 مليون دولار.
 
 

المصرية للاتصالات

مجلس اﻹدارة

أرباح

إيرادات

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