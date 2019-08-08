مسئول فلسطينى: اتخذنا خطوات فعلية لتنويع مصادر استيراد المشتقات النفطية

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قال رئيس سلطة الطاقة الفلسطينى ظافر ملحم، إنه تم اتخاذ خطوات فعلية لتنويع مصادر استيراد المشتقات النفطية، وذلك فى إطار خطة للانفكاك التدريجى عن الاقتصاد الإسرائيلى.

وأكد ملحم فى تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين الرسمية"، اليوم الخميس، أهمية الاتفاقية التى جرى توقيعها أمس الأربعاء بين فلسطين والأردن؛ لتوفير احتياجات السوق المحلى من المشتقات النفطية، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تتضمن تحديد متطلبات نقل المشتقات النفطية من الأردن أو من خلالها، وآلية تخزين واستيراد النفط من الشركات الخاصة الأردنية.

وأوضح، أنه سيتم استخدام المنشآت الأردنية فى استيراد النفط للأراضى الفلسطينية عند الحاجة لها؛ لتعزيز الهدف الأساسى لتنويع مصادر استيراد المشتقات النفطية، لافتًا إلى أنه سيتم قريبًا الشروع فى بناء مخازن ومستودعات فى أريحا بالضفة الغربية؛ لزيادة حجم المشتقات النفطية المستوردة من الأردن ومن خلاله.. منوهًا بأن كميات المشتقات النفطية المستوردة من الأردن ومن خلاله ستكون فى المرحلة الأولى محدودة حتى يتم تجهيز متطلبات استيراد كميات أكبر.

يشار إلى أن الحكومتين الأردنية والفلسطينية، قد وقعتا أمس فى عمان، مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال توفير احتياجات السوق الفلسطينية من المشتقات النفطية "من وعبر الأردن"، وتنص على التعاون فى مجالات توفير احتياجات السوق الفلسطينية من المشتقات النفطية من خلال شرائها من الشركات المرخصة فى المملكة وتصديرها إلى فلسطين، وتخزين المشتقات النفطية فى المرافق النفطية الأردنية، إضافة إلى مجالات التعاون الطاقى المشترك.

وتقدر وزارة المالية، قيمة مستوردات فلسطين من المشتقات النفطية سنويا بمبلغ يتراوح ما بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار، تتم من وعبر إسرائيل، وأعلنت الحكومة الشروع فى خطط للانفكاك التدريجى عن الاقتصاد الإسرائيلى بموجب قرارات المجلس الوطنى بضرورة إعادة تحديد العلاقة مع إسرائيل بما يشمل المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية.