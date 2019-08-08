سوبر كورة
Ads
الخميس، 08 أغسطس 2019 03:46 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

مسئول فلسطينى: اتخذنا خطوات فعلية لتنويع مصادر استيراد المشتقات النفطية

الخميس، 08 أغسطس 2019 02:18 م
مسئول فلسطينى: اتخذنا خطوات فعلية لتنويع مصادر استيراد المشتقات النفطية ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة الفلسطينى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
قال رئيس سلطة الطاقة الفلسطينى ظافر ملحم، إنه تم اتخاذ خطوات فعلية لتنويع مصادر استيراد المشتقات النفطية، وذلك فى إطار خطة للانفكاك التدريجى عن الاقتصاد الإسرائيلى.
 
وأكد ملحم فى تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين الرسمية"، اليوم الخميس، أهمية الاتفاقية التى جرى توقيعها أمس الأربعاء بين فلسطين والأردن؛ لتوفير احتياجات السوق المحلى من المشتقات النفطية، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تتضمن تحديد متطلبات نقل المشتقات النفطية من الأردن أو من خلالها، وآلية تخزين واستيراد النفط من الشركات الخاصة الأردنية.
 
وأوضح، أنه سيتم استخدام المنشآت الأردنية فى استيراد النفط للأراضى الفلسطينية عند الحاجة لها؛ لتعزيز الهدف الأساسى لتنويع مصادر استيراد المشتقات النفطية، لافتًا إلى أنه سيتم قريبًا الشروع فى بناء مخازن ومستودعات فى أريحا بالضفة الغربية؛ لزيادة حجم المشتقات النفطية المستوردة من الأردن ومن خلاله.. منوهًا بأن كميات المشتقات النفطية المستوردة من الأردن ومن خلاله ستكون فى المرحلة الأولى محدودة حتى يتم تجهيز متطلبات استيراد كميات أكبر.
 
يشار إلى أن الحكومتين الأردنية والفلسطينية، قد وقعتا أمس فى عمان، مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال توفير احتياجات السوق الفلسطينية من المشتقات النفطية "من وعبر الأردن"، وتنص على التعاون فى مجالات توفير احتياجات السوق الفلسطينية من المشتقات النفطية من خلال شرائها من الشركات المرخصة فى المملكة وتصديرها إلى فلسطين، وتخزين المشتقات النفطية فى المرافق النفطية الأردنية، إضافة إلى مجالات التعاون الطاقى المشترك.
 
وتقدر وزارة المالية، قيمة مستوردات فلسطين من المشتقات النفطية سنويا بمبلغ يتراوح ما بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار، تتم من وعبر إسرائيل، وأعلنت الحكومة الشروع فى خطط للانفكاك التدريجى عن الاقتصاد الإسرائيلى بموجب قرارات المجلس الوطنى بضرورة إعادة تحديد العلاقة مع إسرائيل بما يشمل المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية.
 

فلسطين

اسرائيل

الاردن

ظافر ملحم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الفولا قبائل بلا انتماء.. 25 مليون شخص يعيشون بدون جنسية.. فاقدو الانتماء ينتشرون فى بعض دول أفريقيا دون تعليم ولا وظيفة ولا أرض.. "أميناتا" عاشت 74عاما تبحث عن المواطنة بكوت ديفوار وفشلت ومفوضية اللاجئين تتدخل

الفولا قبائل بلا انتماء.. 25 مليون شخص يعيشون بدون جنسية.. فاقدو الانتماء ينتشرون فى بعض دول أفريقيا دون تعليم ولا وظيفة ولا أرض.. "أميناتا" عاشت 74عاما تبحث عن المواطنة بكوت ديفوار وفشلت ومفوضية اللاجئين تتدخل

س و ج.. هل يرحل وليد أزارو عن الأهلي للدورى الفرنسى فى الصيف الجارى؟

س و ج.. هل يرحل وليد أزارو عن الأهلي للدورى الفرنسى فى الصيف الجارى؟

صور.. المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تدخل الفرحة على قلوب أهالى كفر عجيبة بالشرقية.. وحدة صحية ومدرسة لتقليل كثافة الفصول وتغطية المصرف "أحلام تتحول لحقيقة".. المحافظ: البرنامج يشمل تحويل 9 قرى إلى نموذجية

صور.. المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تدخل الفرحة على قلوب أهالى كفر عجيبة بالشرقية.. وحدة صحية ومدرسة لتقليل كثافة الفصول وتغطية المصرف "أحلام تتحول لحقيقة".. المحافظ: البرنامج يشمل تحويل 9 قرى إلى نموذجية

تأجيل مباراة الزمالك وديكاداها الصومالى إلى 16 أغسطس

تأجيل مباراة الزمالك وديكاداها الصومالى إلى 16 أغسطس

العنصرية تطل بوجهها القبيح من جديد فى إنجلترا.. محمد صلاح يتعرض لواقعة ثالثة فى 2019.. إيفرتون يدين.. الشرطة الإنجليزية تفتح تحقيقاً فى الحادث وتؤكد: لا تسامح مع جرائم الكراهية.. وعقوبات قاسية تنتظر الجانى

العنصرية تطل بوجهها القبيح من جديد فى إنجلترا.. محمد صلاح يتعرض لواقعة ثالثة فى 2019.. إيفرتون يدين.. الشرطة الإنجليزية تفتح تحقيقاً فى الحادث وتؤكد: لا تسامح مع جرائم الكراهية.. وعقوبات قاسية تنتظر الجانى

موجز1.. بدء استقبال طلبات تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية

موجز1.. بدء استقبال طلبات تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية

تقارير: محمد صلاح أفضل مهاجم فى ليفربول بالقرن الـ21

تقارير: محمد صلاح أفضل مهاجم فى ليفربول بالقرن الـ21

فيفا يطالب اتحاد الكرة برد رسمى بعد رفض إرسال بطاقة كهربا للبرتغال

فيفا يطالب اتحاد الكرة برد رسمى بعد رفض إرسال بطاقة كهربا للبرتغال

من يحرك المنظمات الحقوقية الدولية؟.. تجاهل جرائم الإرهاب الخسيس يكشف تلقيها تمويلات من الإخوان وعملها لصالح الجماعة.. خبراء يؤكدون: مواقفها دليل عملها وفق "أجندة مسيسة" ومطالب برصد توجهاتها وفضحها أمام المصريين

من يحرك المنظمات الحقوقية الدولية؟.. تجاهل جرائم الإرهاب الخسيس يكشف تلقيها تمويلات من الإخوان وعملها لصالح الجماعة.. خبراء يؤكدون: مواقفها دليل عملها وفق "أجندة مسيسة" ومطالب برصد توجهاتها وفضحها أمام المصريين

للعيش على أرض الكنانة.. "اليوم السابع" يستعرض أماكن استخراج الإقامة.. المُشرع حدد 7 أنواع أبرزها السياحة والاستثمار والعقارات.. خبير قانونى يوضح الشروط والأوراق المطلوبة.. وهذه أسعار الإقامة بمصر بعد الزيادة

للعيش على أرض الكنانة.. "اليوم السابع" يستعرض أماكن استخراج الإقامة.. المُشرع حدد 7 أنواع أبرزها السياحة والاستثمار والعقارات.. خبير قانونى يوضح الشروط والأوراق المطلوبة.. وهذه أسعار الإقامة بمصر بعد الزيادة

الشرطة الإنجليزية تفتح تحقيقاً فى عنصرية مشجع إيفرتون ضد محمد صلاح

الشرطة الإنجليزية تفتح تحقيقاً فى عنصرية مشجع إيفرتون ضد محمد صلاح

بعد عملية "معهد الأورام" الإرهابية.. كيف ينجح الإرهاب فى استقطاب بعض الشباب؟.. "غسيل المخ" أولى خطوات التجنيد بالتنظيمات المتطرفة.. و"الحور العين" مكافأة قتل "الأبرياء والمرضى".. وخبير أمنى يضع روشتة المواجهة

بعد عملية "معهد الأورام" الإرهابية.. كيف ينجح الإرهاب فى استقطاب بعض الشباب؟.. "غسيل المخ" أولى خطوات التجنيد بالتنظيمات المتطرفة.. و"الحور العين" مكافأة قتل "الأبرياء والمرضى".. وخبير أمنى يضع روشتة المواجهة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة