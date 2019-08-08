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مركز الملك سلمان للإغاثة يدعو المنظمات الأممية لإيجاد آليات رقابة على تنفيذ الأعمال الإنسانية باليمن

الخميس، 08 أغسطس 2019 07:24 ص
مركز الملك سلمان للإغاثة يدعو المنظمات الأممية لإيجاد آليات رقابة على تنفيذ الأعمال الإنسانية باليمن ميليشيا الحوثى
أ ش أ

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دعا مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، منظمات الأمم المتحدة إلى إيجاد آليات دقيقة وموثوقة ومحايدة وشفافة للرقابة على تنفيذ الأعمال الإنسانية خصوصاً في اليمن لمنع أي تجاوز أو استغلال من قبل المليشيا الحوثية، مؤكدا على الشراكة الاستراتيجية والعريقة مع الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية، مثمناً دورها الكبير في تخفيف المعاناة الإنسانية في كثير من دول العالم.

وذكر المركز في بيان أوردته قناة (العربية الحدث) الإخبارية، أمس،الأربعاء، أنه اطلع على ما جاء في بعض وكالات الأنباء العالمية من تقارير خطيرة حول وجود شبه فساد في بعض منظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن والتي يعوّل عليها المركز الكثير لوصول المساعدات الإنسانية للشعب اليمني الشقيق.

وأشار المركز إلى وجود آليات واضحة من خلال العقود الموقعة مع المنظمات الإنسانية تمنع استغلال الأفراد أو الجماعات العاملة أو التابعة للمنظمات الأممية أو الدولية في أي مصالح فردية أو غيرها، حيث تؤكد تلك العقود ضرورة الإفصاح عن أي شبه فساد وإطلاع المركز فورا على أي ممارسات محتملة أو فعلية في شبه الفساد، وأنه من حق المركز كما ورد في العقود المبرمة المشاركة في إجراءات التحقيق.

وشدد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على حقه بمراجعة الاتفاقيات في حال ثبوت ارتكاب أي تصرفات أو ممارسات فاسدة، مطالباً الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية بأن تبدأ فورا بالتحقيق الشفاف والإفصاح عن أي شبهة فساد أو تجاوزات أو تواطؤ مع أي جهة خلافا لما خصصت له المنح الإنسانية المقدمة من المملكة العربية السعودية.

وأوضح البيان أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وهو يثمن الشراكة المهمة مع الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية، فإنه يطالبها بمراجعة آليات الرقابة والتقييم والإبلاغ بما يضمن الحيادية والشفافية والإفصاح وإشراك الجهات المانحة بتقارير مفصلة عن كل الإجراءات المالية والمحاسبية للجهات المنفذة للبرامج والمشاريع الإنسانية الممولة من المملكة العربية السعودية.

 


اليمن

الحوثيون

مركز الملك سلمان

ميليشيا الحوثى

مساعدات انسانية

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