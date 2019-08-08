مد موعد تلقى طلبات استلام أراضى الخريجين بسيناء حتى 18 سبتمبر القادم

أعلنت محافظة شمال سيناء اليوم فى بيان لها،إنه تم مد الموعد النهائى لاستلام ملفات شباب الخريجين المتقدمين للأراضى الزراعية بمدينة بئر العبد لمدة شهر اعتبارا من 18 اغسطس الجارى حتى 18 سبتمبر المقبل.

وأوضح البيان إنه تسهيلا على شباب الخريجين سيتم قبول الملفات بصورة من إيصال تسليم اوراق شهادة الجنسية ولن يعتد بذلك الوصل عن الفرز إلا بتسليم أصل شهادة الجنسية قبل نهايو فترة استلام الأوراق.

يذكر أن محافظة شمال سيناء أعلنت طرح أراضى زراعية لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، والمقيمين بها إقامة دائمة لمساحة 2500 فدان ضمن مشروع تنمية سيناء على المآخذ 22 و23 و25 بمركز مدينة بئر العبد بنظام القرعة العلنية.