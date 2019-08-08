مديرية الطب البيطرى بالأقصر تجهز 5 مجازر حكومية لأضاحى العيد

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور عاطف احمد علي مدير عام المديرية، أنه يجري حالياً وضع اللمسات النهائية لتجهيز المجازر الحكومية الـ5 لخدمة المواطنين والجمعيات الخيرية والمؤسسات لذبح أضاحي عيد الأضحي المبارك داخلها خلال أيام التشريق.

وقال مدير الطب البيطري بالأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه تقرر فتح المجازر الحكومية مجانا لذبح الأضاحي طوال أيام التشريق لاستقبال أضاحى المواطنين على مستوى مدن ومراكز المحافظة في وجود أطباء بيطرين متخصصين، حيث يتم تجهيز المجازر الحكومية على مستوى المحافظة وعددها 5، مقسمة كالآتي (مجزر بمدينة الأقصر، ومجزران بإسنا، ومجزران بأرمنت)، وسيتم فتحها خلال أيام التشريق لاستقبال أضاحي المواطنين وبعض من الجمعيات الأهلية على مستوى مدن ومراكز المحافظة.

وأكدت مديرية الطب البيطري بالأقصر، أنه تم تشكيل غرفة عمليات بمقر المديرية لتلقي كافة شكاوى المواطنين واستفساراتهم الشرعية والحالة الصحية للأضاحي، وفي نفس السياق نظمت إدارة الإرشاد بمديرية الطب البيطرى عددا من الندوات التوعوية والإرشادية للأهالي حول اختيار الأضاحي، حيث ناشدت الكتورة دنيا زاد همام مديرعام قسم الإرشاد بمديرية الطب البيطرى، بضرورة الإبلاغ عن أية مخالفات لتجار المواشي بحق المشترين، ومؤكدةً علي أنه تم النزول إلى الأسواق لتوعية المواطنين بضرورة التعرف على الأضحية السليمة والمصابة بالأمراض بمجرد التعرف على الأعراض الظاهرية للأمراض، وكذلك عند شراء اللحوم التأكد من ذبحها داخل المجازر الحكومية المرخصة، كما أشارت الندوات إلى مواصفات اللحوم المذبوحة والتأكد من أشتراطات السلامة بها.