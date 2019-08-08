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محطة الفضاء الدولية للإماراتى هزاع المنصورى: "سنكون سعداء بدعم مهمتك"

الخميس، 08 أغسطس 2019 10:32 ص
محطة الفضاء الدولية للإماراتى هزاع المنصورى: "سنكون سعداء بدعم مهمتك" رائد الفضاء الإماراتى هزاع المنصورى
وكالات الأنباء

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تلقى رائد الفضاء الإماراتى هزاع المنصورى، رسالة ترحيب خاصة من محطة الفضاء الدولية، عبر رائد الفضاء الروسى ألكسندر الكسندروفيتش.
 
و نقلا عن موقع " البيان الإماراتى"، أن ألكسندر قال فى اتصال هاتفى أجراه معه مركز الأخبار التابع لمؤسسة دبى للإعلام: "عزيزى هزاع.. مهمة الفضاء هى أكثر تجربة آسرة للأنفاس قد تخوضها فى حياتك.. أهنئك على انضمامك إلى فيلقنا الفضائى وحظاً طيباً".
 
وأضاف، "محطة الفضاء الدولية مشروع ناجح جداً ويسرنى أن أكون جزءاً منه، وأعضاء الطاقم الجديد مرحب بهم وسنكون سعداء بدعم مهمة هزاع المنصورى، ونتطلع لوصول "سويوز ام اس 15"، التى تقل على متنها رواد الفضاء، هزاع المنصورى، وأوليغ سكريبوتشكا، وجيسيكا مير، شهر سبتمبر المقبل.
 
واختتم حديثه، موجهاً رسالة إلى كل شخص يتطلع لأن يصبح رائد فضاء قائلاً: "عملنا فريد ومكافأ ولكى تكون رائد فضاء عليك أن تدرك أن هذا هو فعلاً ما تريد عمله وبأن هذا هو حلمك الذى سيتحقق يوماً ما.. يجب أن تبذل مجهوداً كبيراً فى دراستك وعملك لدى مؤسستك ونشاطاتك الرياضية.. يجب أن تكون فى أفضل أحوالك".
 

الامارات

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