محافظ مطروح يجتمع بمسئولى الديوان العام ويرحب بالسكرتير العام الجديد

كتب فريق المحافظات

اجتمع اللواء مجدى الغرابلى، محافظ مطروح، اليوم الخميس، مع مديرى إدارت الديوان العام بحضور المحاسب محمد أبو غنيمه ، السكرتير العام الجديد للمحافظة، لبحث جهود العمل والتشديد على أهمية تضافر الجهود من أجل تنمية المحافظة.

وقدم محافظ مطروح التهنئة لجميع العاملين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ورحب بالسكرتير العام الجديد، على تولى مهام منصبه، متمنيا له التوفيق فى تنفيذ مهامه، و مؤكداً على أهمية التعاون وتضافر كافة الجهود، من أجل الصالح العام و الإسراع بجهود التنمية وخدمة المواطن بمطروح .

وأكد محافظ مطروح ، على أهمية مواكبة جهود الجهاز التنفيذي، لمتطلبات المرحلة الحالية، مع اهتمام الدولة بالعمل على الإسراع بجهود التنمية و العمل الميدانى وتوفير الخدمات للمواطنين فى كافة القطاعات، والتواصل الدائم معهم فى إطار من الالتزام والمسئولية وأداء المهام بالشكل اللائق ، مع أهمية الاستفادة من الخبرات الموجودة بالمحافظة.