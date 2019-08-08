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محافظ مطروح يجتمع بالشباب ويؤكد على أهمية دورهم فى التنمية

الخميس، 08 أغسطس 2019 05:49 م
محافظ مطروح يجتمع بالشباب ويؤكد على أهمية دورهم فى التنمية جانب من الاجتماع
مطروح –فريق المحافظات

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التقى اللواء مجدى الغرابلى ، محافظ مطروح، بعدد من شباب المحافظة، بحضور المحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام،  والنائب سليمان فضل  العميرى،  ومديري المديريات والإدارات بالمحافظة، فى إطار التواصل مع أبناء مطروح، لعرض ومناقشة كافة الأراء والمقترحات و الاستماع لهم ، مع  قبول النقد البناء من أجل الإصلاح.

وأكد المحافظ ، على دور الشباب الفاعل، فى التعاون والمشاركة فى جهود التنمية وأهمية تعريف المواطنين بها، وإعلاء المصلحة العامة للمحافظة، مع تعظيم الإيجابيات، التي تدفع إلى مستقبل أفضل لأبناء مطروح.

واستعرض  الشباب، عدد من قضايا فى المجالات المختلفة  وما يتناوله الرأي العام بشأنها  من  إيجابيات على أرض الواقع و السلبيات التي يجب التصدي لها بكل حازم،  وطرح المقترحات لحلها،  من أجل الصالح العام وتقديم خدمات لائقة بالمواطنين

وأشاد شباب مطروح، بلقائهم مع المحافظ  ، وحرصه على الاستماع  لأرائهم المتنوعة، و ترحيبهم بجهود التطوير بالمحافظة وما نتج عنها من زيادة فرص العمل أو حل للمشكلات المزمنة  والارتقاء بالمحافظة لتحتل مكانتها،  مع  استعدادهم الدائم للمشاركة في الجهود المبذولة وتفعيل دورهم فى توصيل كافة الرؤى والجهود  الحقيقية إلى أهالي  المحافظ .

ومن جانبه رحب اللواء مجدى الغرابلى ،  محافظ مطروح، بالآراء الجادة ودعمها من أجل الارتقاء بحياة المواطن وحل مشاكله، مشيداً بشباب مطروح ووعيهم الوطني، وحفاظهم على تقاليد وعادات مجتمعهم، مع تميزهم، مشيدا بشباب مطروح خريجي البرنامج الرئاسي المشاركين فى مؤتمر الشباب السابع، بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، كنموذج ايجابى لأبناء المحافظة.

 وأشار محافظ  مطروح، إلى أهمية تفعيل دور الشباب، من خلال عمل مجموعات لمتابعة ورصد المجالات التنموية المختلفة، والوقوف على  معوقات العمل وطرح الرؤى والتصورات فى حلها بالتعاون مع الجهاز التنفيذي.

وأوضح  اللواء مجدي الغرابلي، أن هناك تركيز على الجهود المبذولة، خاصة للارتقاء بمنظومة الصحة و مواجهة أي إهمال أو تجاوزات، مع المتابعة المستمرة لإزالة أية عراقيل، مع أعمال التطوير التى تجرى حالياً في عدد من المستشفيات، مثل مطروح العام والحميات والنساء والأطفال ومستشفى الحمام المركزي وغيرها، سواء تطوير فى الأبنية أو الأجهزة مع العمل على تطوير العنصر البشرى، وتوفير التخصصات الطبية اللازمة من خلال التعاقد مع استشاريين من خارج المحافظة، أو قوافل طبية لكافة  المناطق بالتعاون مع وزارة الصحة والإعلان عنها بالإضافة إلى الإسراع فى علاج  المواطنين غير القادرين، سواء بمستشفيات داخل المحافظة أو خارجها  دون النظر إلى حجم التكلفة .

وأوضح محافظ مطروح، أن الجهود المبذولة لتوفير مياه الشرب للمواطنين، مع توافرها بالكميات الكافية لأهالى المحافظة وزائريها، وأهمية تعاون المواطنين فى مواجهة التجاوزات أو الاستغلال، ومتابعة شكاوى المواطنين والاستجابة لها مع الحرص على المرور الميدانى لمتابعة منظومة العمل فى هذا القطاع .

كما شهد اللقاء، مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا التنموية المختلفة ودراسة كافة المقترحات  والآراء المطروحة.

 


محافظة مطروح

اجتماع الشباب

مناقشة مشاكل المواطنين

توفير الخدمات

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