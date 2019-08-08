محافظ قنا: استرداد 143 فدانا من أراضى أملاك الدولة بمركزى قنا ونقاد

قنا - وائل محمد

قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، إن الوحدات المحلية بمركزى قنا ونقادة شنت حملات مكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بالتنسيق مع قوات الأمن أسفرت عن استرداد 143 فدانا تعديات بالزراعة و2030 م2 تعديات بالمبانى.

وأوضح الهجان، أن الحملات نجحت فى إزالة 8 حالات تعدٍ بالزراعة على أراضى أملاك الدولة على مساحة 138 فدانا و5 قراريط و17 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضى الزراعية على مساحة فدان و7 قراريط بحاجر دنفيق بقرية البحرى قمولا بمركز نقادة، وفى مركز قنا تمت ازالة 13 حالة تعدى بالمبانى بإجمالى مساحة 2030 متر مربع، بالإضافة إلى 3 حالات تعدٍ بالزراعة على أراضى أملاك الدولة على مساحة 5 أفدنة و13 قيراطا.

ووجه محافظ قنا مسئولى الوحدات المحلية بضرورة وضع لافتات على جميع الأراضى المستردة توضح ملكيتها للدولة، مؤكدا على أهمية المرور الدورى على أراضى أملاك الدولة لرصد أى حالات تعدٍ وإزالتها فى المهد ‪دون انتظار صدور قرار الإزالة لضمان الحفاظ على ممتلكات الدولة والاستفادة بها فى دعم جهود التنمية من خلال إقامة المشروعات الخدمية والعمرانية والصناعية مما يعود بالنفع على المواطنين.

ومن جانب آخر، أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار بالمنيا 21 حالة تعدٍ لليوم السادس عشر على التوالى ضمن الموجه الثالثة عشر لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة عن طريق إدارة الإزالات والإشغالات، تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بتكثيف حملات إزالة التعديات سواء على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة حفاظا على الصالح العام.

وقال إسماعيل الفحام رئيس المركز، إن الحملة أسفرت عن إزالة عدد 21 حالة تعدٍ منها 8 حالات تعد بالبناء على مساحة 4 آلاف و441 م2، وعدد 13 حالة استرداد أرض أملاك دولة على مساحة 134 فدانا و23 قيراطا بالطريق الصحراوى الشرقى وقرى الوحدة المحلية لقرية بنى صامت بالمركز.