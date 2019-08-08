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محافظ سوهاج يحيل 14 موظف بالوحدة المحلية بطما للتحقيق

الخميس، 08 أغسطس 2019 08:20 م
محافظ سوهاج يحيل 14 موظف بالوحدة المحلية بطما للتحقيق الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج
كتب فريق المحافظات

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أحال الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، 14 موظف بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، للتحقيق، لتغيبهم عن العمل بدون اذن رسمي، جاء ذلك خلال جولة مفاجئة ظهر اليوم، لمركز ومدينة طما، للوقوف على الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

وشملت الجولة تفقد طريق أسيوط سوهاج بطما، وشوارع الجمهورية، وأحمد عرابي، وميدان الكورة، ومنطقة كوم العرب، حيث تم رصد تدنى مستوى النظافة بتلك الشوارع مع انتشار الباعة الجائلين، والاشغالات، ووجه محافظ سوهاج برفع مستوى النظافة وازالة الاشغالات فوراً.

وخلال الجولة استوقف محافظ سوهاج سيارة تسير عكس الاتجاه، ووجه إدارة المرور بسحب رخصة السائق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة و تفقد سير العمل بمستشفى طما المركزى وتفقد عدداً من الاقسام بالمستشفى، واطمأن من المرضى على مستوى الخدمات المقدمة لهم، وتابع معدلات التنفيذ بمشروع إحلال وتجديد المستشفى الجديد.

وأنهى المحافظ جولته بتفقد منطقة ساحل طما موجها برفع الإشغالات ورفع مستوى النظافة بمختلف شوارع المدينة ومراقبة الأسواق وأماكن تداول السلع الغذائية، مع تكثيف المرور عليها استعدادًا لعيد الاضحى المبارك ووجه رئيس المركز بتوفير مكان مناسب لإقامة سوق حضارى للباعة الجائلين ، كما تفقد محافظ سوهاج، مركز ومدينة المراغة، للوقوف على الخدمات العامة المقدمة للمواطنين .

وأوضح الدكتور محمد التونى  ،المتحدث الرسمى لمحافظة سوهاج أن محافظ سوهاج تفقد عدداً من الشوارع المختلفة بالمدينة، ومنها شوارع عبدالمنعم رياض، وعمر بن الخطاب، والجلاء، والمرور، والشباب، بالاضافة الى كورنيش النيل، وذلك للاطمئنان على مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة وجه محافظ سوهاج، وليد ممتاز ، مدير المتابعة الميدانية بالديوان بالتوجه لموقف المراغة - سوهاج للتأكد من التزام جميع السيارات بوضع الاستيكرات الخاصة بتعريفة الركوب، حيث تم رصد عدم وجود الاستيكر الخاص بالتعريفة الجديدة على إحدى سيارات الأجرة، وتم مخالفة السائق ووضع الاستيكر فى الحال، وكذلك رصد سيارة بدون لوحات تقوم بتحميل الركاب داخل الموقف، حيث تم اتخاذ الاجراءات القانونية ورفع السيارة، وإحالة المختص بالموقف للتحقيق ، كما تفقد مدير المتابعة الميدانية سير العمل بعبارات نقل الأهالى بين مدينة المراغة وجزيرة الشورانية.

 

 


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طما

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