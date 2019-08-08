محافظ الوادى الجديد يوقع بروتوكول لتنفيذ مشروع زراعي مع شركة إماراتية

الوادى الجديد - فريق المحافظات

وقع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد برتوكول تعاون مع رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الاستثمار الزراعي الإماراتية ، وذلك بهدف إقامة مشروع زراعي متكامل على مساحة 10 الاف فدان بمركز الداخلة لزراعة النخيل بأنواع متميزة من التمر ذو العائد الاقتصادي المرتفع بالإضافة إلي إقامة مشروعات إنتاج حيواني وداجني ، وذلك باستخدام نظم الري الحديث والاعتماد علي الطاقة الشمسية.