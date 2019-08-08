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محافظ الوادى الجديد يوقع بروتوكول لتنفيذ مشروع زراعي مع شركة إماراتية

الخميس، 08 أغسطس 2019 04:01 م
محافظ الوادى الجديد يوقع بروتوكول لتنفيذ مشروع زراعي مع شركة إماراتية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
الوادى الجديد - فريق المحافظات

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وقع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد برتوكول تعاون مع رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الاستثمار الزراعي الإماراتية ، وذلك بهدف إقامة مشروع زراعي متكامل على مساحة 10 الاف فدان بمركز الداخلة لزراعة النخيل بأنواع متميزة من التمر ذو العائد الاقتصادي المرتفع بالإضافة إلي إقامة مشروعات إنتاج حيواني وداجني ، وذلك باستخدام نظم الري الحديث والاعتماد علي الطاقة الشمسية.

وأكد الزملوط بأن يأتي في إطار تنفيذا توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في زراعة وإنتاج التمور بزراعة 2 مليون نخلة ، مشيرا بأن المحافظة لا تألو جهداَ في تقديم كافة التسهيلات وتيسير الإجراءات امام المستثمرين لتشجيع وجذب مزيد من الاستثمارات لدعم خطط التنمية بكافة المجالات وعلى رأسها تنمية وتطوير زراعة وإنتاج التمور، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة. موضحا بأن هذه التيسيرات فتحت المجال لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتسليط الضوء على المحافظة كمحافظة جاذبة للاستثمار.

 

 


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الاستثمار فى الوادى الجديد

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الزراعة فى الوادى الجديد

الامارات

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