محافظ المنيا يكلف التفتيش المالى والإدارى بمتابعة سير العمل بالمراكز خلال عيد الأضحى

كلف اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إدارة التفتيش المالي والإداري ومكتب المتابعة بالمرور على كافة مدن المحافظة التسع وبعض القرى التابعة لها لمتابعه خط سير العمل داخل الوحدات المحلية والمراكز والإدارات والمصالح الحكومية خلال عيد الأضحى المبارك.

كما شدد المحافظ على المرور على المستشفيات العامة والمراكز الطبية بالمدن ، وبعض الوحدات الصحية بالقرى لمتابعة العاملين بتلك المستشفيات والتأكيد على الانضباط والتواجد للأطباء ومستوى تقديم الخدمة للمواطنين .

كما شدد المحافظ على تكثيف العمل ورصد كافة أعمال التجميل ونظافة الشوارع بالمدن والقرى، وذلك في إطار الحفاظ على الوجه الحضاري والجمالي للمحافظ ورفع وإزالة تجمعات القمامة والمخلفات.

وكلف المحافظ الإدارة بالمرور على المراسي النهرية للوقوف على حاله المعديات النهرية ومدى توافر وسائل الأمان الخاصة بنقل الأهالي عبر نهر النيل، والمرور على نقاط التحصيل لمشروع المواقف ومشروع المحاجر.